HALMSTAD. Så var Utvecklingslägret 2018 över för den här gången. Sveriges just nu bäst rankade 15-åringar har i tre matcher och ex antal träningar visat upp sig för landslagsledningen, agenter och scouter. FD:s reporter Lennart Sandahl sammanfattar sina intryck från veckan.

”Jag tycker det är fel av Skåne, Halland och Västergötland att inte skicka sina spelare hit”, skriver han.

Så var ännu ett Utvecklingsläger, tidigare kallat Elitpojkläger, över för den här gången.

Det är jäkligt häftigt att den här manifestationen för svensk fotboll lever vidare. Det första Elitpojklägret startade så långt tillbaka som 1956 och i år samlade 368 spelare från alla distrikt utom Skåne, Halland och Västergötland. De två förstnämnda hoppade av redan förra året och till i år valde alltså Västergötland att göra samma sak med följden att de stora och framstående distrikten Stockholm, Göteborg och Småland fått skicka två lag á 16 spelare.

Distrikten tycker att det är för tidigt att elitsatsa från 15 års ålder, att det är för dyrt med tanke på vad det ger och anser att det är bättre att bedriva talangutvecklingen på egen hand.

– Jag tror på att vi måste ha en topp för att få en bredd. Men vägen att nå dit, att exkludera ungdomar som väljer något annat i stället för att bli duktiga fotbollsspelare… jag är övertygad om att vi tappar ungdomar som kan bli elitfotbollsspelare på det sättet vi gör nu, sa Hallands FF:s ordförande Johan Johqvist i samband med beslutet 2016.

Claes Eriksson från SvFF har sagt så här i frågan:

– Den här typen av selektering har väldigt liten påverkan på att ungdomar slutar spela fotboll. Och det här handlar inte om barn. Det är en total missuppfattning. Enligt RF är man barn upp till och med tolv år. Sedan är man ungdom. Om vi inte vågar stimulera dem som hunnit längst vid 15 års ålder riskerar vi att tappa dem. All organiserad idrott lyder under RF. Fotbollen kan ju inte skapa egna tolkningar.

Det här riskerar att urvattna Utvecklingslägret och dess framtid. Nästan samtliga jag pratat med på plats tycker att det är felaktiga beslut (inte så konstigt kanske eftersom det var representanter från distrikten på plats) men också att det är Svenska Fotbollförbundet som ska äga frågan om hur talangutvecklingen ska bedrivas från den åldern och inte distrikten själva.

Jag tycker att de här drastiska besluten kommer i fel tid. Jag var själv med och spelade Elitpojklägret för 15 år sen (sjukt när man tänker på hur fort tiden går…) för pojkar födda 1988. Jag minns framstående spelare som Rasmus Elm, Denni Avdic, Emir Bajrami, Martin Olsson, Guillermo Molins, Erton Fejzullahu och så vidare sticka ut och på den tiden togs även ett allstarlag ut. Minns avundsjukan jag kände när man inte kom med där.

I dag heter Elitpojklägret något annat som syftar på utveckling, allstar-laget finns inte sen länge och SvFF har infört future teams för spelare födda sent på året och som är fysiskt mindre utvecklande. Bra!

Jag upplever personligen att svensk fotboll i dag pratar mycket mer om att det inte är när du är 15 år som allt avgörs. Men andra håller uppenbart inte med. Utvecklingslägret är ett tillfälle för P15-förbundskaptenen att göra ett urval av de som just nu ligger främst i kullen, de som är aktuella för future team och inte minst för spelarna själva att utbildas och sporras att bli bättre. I skolan får man i dag betyg från årskurs 6. Barn och ungdomar är vana att mätas och att det ställs krav på dem.

***

SvFF jobbar på att få med dessa distrikt till nästa år och jag hoppas att det blir så för svensk fotboll går framåt hela tiden och det här är inte rätt väg att gå.

Dessa distrikt har alla elitklubbar som själva elitsatsar från ännu yngre åldrar och att ett första pojklandslag tas ut från 15 års ålder har jag svårt att tycka är för tidigt.

Sen är det ju dessutom trist att inte få se Skåne och spelarna från Malmö FF och Helsingborg som alltid brukar vara långt framme vad gäller talangutvecklingen i landet.

***

Övriga tankar från sommarhettan i Halmstad.

IFK Göteborgs talangutveckling börjar ge resultat. I Göteborgs distrikt hade man med sig åtta av 32 spelare, vilket var tre fler än både Häcken och Angered MBIK. Det känns som att Pontus Dahlbergs och August Erlingsmarks genomrbrott, snacket om mer fokus på egna talanger och att Poya Asbaghi släppt in flera killar i spel har spritt sig och stadens största klubb kan ha en intressant framtid till mötes.

Att Brommapojkarna hade flest spelare med i Stockholm var knappast någon skräll. Att Djurgården inte hade en enda av 32 var desto mer överraskande. En femstjärnig akademi (rankad 10:e bäst totalt) med en åldersgrupp utan representation här är anmärkningsvärt. Läs gärna akademichefen Christian Gentiles svar på tal.

AIK och Hammarby hade åtta respektive sex spelare med och det känns som att Bajen är på väg mot något bra. Man ligger ofta högt i tabellerna och får allt större representation i pojklandslagen. Av dessa tre klubbar har AIK i många år varit bäst på att förvalta sin talang och få upp spelare i A-truppen. Men det ska bli intressant att se om Hammarby vågar satsa mer på sina egna i större utsträckning framöver.

Under våren fanns ju trion Degerlund, Jajic och Bengtsson i truppen – men samtliga åkte på utlåningar till Superettan trots att både Degerlund och Bengtsson spelade ganska så mycket allsvensk fotboll i fjol. Priset man får betala för att satsa på guld? Detsamma gäller nog AIK där det inte är lätt för unga spelare som Albin Linnér eller Bilal Hussein att slå sig in just nu.

***

Lägret är slut men jag har en hel del material som kommer ut den närmsta tiden.

Intervju med AIK:s chefsscout Tobias Ackerman.

Podcast med Hammarbys dito Mikael Hjelmberg. Hur är livet som scout och vad har Bajen för spännande namn på gång?

Agenten Per Jonsson ger sin syn på talangutveckling

Leif Karlsson och Peter Wennberg i lång intervju om varför AIK höjer sin akademiålder från 8 till 13 år – trots att man på senare tid fått fram guldklimpar som Alexander Isak och Robin Quaison i just den verksamheten.

