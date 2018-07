HALMSTAD. I det svenska landslaget finns fyra BP-produkter representerade och återväxten ser fortsatt god ut i ”talangfabriken”. På Utvecklingslägret för Sveriges bästa 15-åringar (födda 2003) har BP med tio av Stockholms 32 spelare. En av dessa är anfallaren Kristoffer Krebs.

– Augustinsson, Ekdal och Guidetti har visat vägen för oss andra i klubben, säger han till FotbollDirekt.se.

Den här veckan är Sveriges just nu bästa 15-åringar på plats i Halmstad för att spela för sina distrikt i det som kallas Utvecklingslägret. Inför ögonen på allsvenska och utländska klubbars scouter, agenter och P15-förbundskaptenen Roger Franzén.

Brommapojkarna har i många år varit i framkant vad gäller talangutveckling och ses tillsammans med Malmö FF som Sveriges bästa akademi i den årliga certifieringen som görs av SEF. Tittar man närmare på Stockholms två lag ser fördelningen på klubbar som spelarna kommer ifrån ut så här.

32 spelare: IF Brommapojkarna: 10 AIK FF: 8 Hammarby IF FF: 6 IFK Stocksund: 2 Jarlabergs IF: 2 Tullinge Triangel Pojkar FK: 2 IFK Haninge: 1 Huddinge IF: 1

En av BP-spelarna som är på plats i årskullen 2003 är anfallaren Kristoffer Krebs. Han och de övriga i Stockholms distrikt har tränat och spelat matcher ihop med jämna mellanrum sedan augusti 2017.

– Vi har en enorm lagkänsla och det är fantastiskt kul att vara med här på lägret, säger han till FotbollDirekt.se efter en uddamålsseger mot Göteborg.

Hur viktigt är det att vinna matcherna när man är här nere?

– Vi har vår matchplan och vi vet exakt vad vi ska göra, vi har byggt upp en stark vinnarmentalitet i den här gruppen. Vi snackar aldrig om något speciellt resultat förutom att vinna. Med vår spelidé och det vi byggt är vi rätt säkra på att vi ska göra det i matcherna.

Ni är många från BP – tio spelare av 32 spelare. Vad säger det?

– BP har alltid varit bra på ungdomssidan. Det har gått bra i BP i vår kull , klubben har förberett där vi får en grym taktiskt skolning. Det har hjälpt oss väldigt mycket i stadslaget där mycket är baserat på att följa taktiken och spela på vårt sätt.

Hur mycket tänker du på att det är mycket scouter och agenter på läktaren?

– För egen del är det bara kul. Ju större matcher det är desto mer höjer jag mig. När det är mer agenter och scouter och det är som mest på spel tycker jag att jag presterar som bäst också.. Jag kan inte svara för andra men så är det för mig. Jag är bäst när det gäller.

Landslagsuttagning i höst – hur går tankarna?

– Jag känner att jag har chans att komma med. Jag är redo för det och jag har gjort det bäligt bra under det här året med distriktslaget. Så får jag chansen kommer jag att ta den

Följer du hur det går för BP-spelarna i VM. Har du haft några förebilder där eller är det mest internationella storspelare man kollar på?

– Nej, självklart har jag förebilder som varit i BP som visat vägen. De har visat att om man lägger ner tiden så funkar det att bli elitspelare. Det Augustinsson, Ekdal, Guidetti och de andra har gjort vill jag också göra.

Nån särskild idol?

– Guidetti är kanske den jag snackat med nån gång och varit närmast. Han är en stor förebild, men alla andra är också jätteduktiga.

Är det A-laget som gäller eller vill du till nån utländsk akademi?

– Just nu är jag väldigt fokuserad på stadslaget och har ett kortsiktigt mål att komma med i landslaget. Sen får man ta resten som det kommer. Jag försöker alltid att jobba så hårt jag kan och varje kväll när jag går och lägger mig ska jag kunna säga att jag gjort allt jag kan för att bli så bra jag kan.

– Jag försöker jobba hårt hela tiden så får man se vad som händer, säger Kristoffer Krebs till FotbollDirekt.se.

***

