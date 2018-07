HALMSTAD. Sveriges just nu 368 bästa 15-åringar är på plats i Halmstad för det årliga Utvecklingslägret. Av dessa spelare formas Sveriges första landslagstrupp för det nya pojkar 15, födda 2003. FD har gått igenom vilka klubbar som är representerade i år. Anmärkningsvärt är att storklubben Djurgården helt saknar representation – trots att Stockholm numera har två lag och totalt 32 spelare som deltar.

Utvecklingslägret i Halmstad, tidigare kallat Elitpojklägret, har varit en stadig del av svensk fotboll sedan starten 1956.

Noterbart är att Skåne, Halland och Västergötland inte ställer upp med lag under 2018 då de anser att lägret inte är det bästa sättet för att utveckla sina spelare. Det innebär i stället att stora distrikt som Stockholm, Göteborg och Småland fått komma hit med två lag á 16 spelare.

Även enskilda klubbar som IFK Norrköping har valt att inte skicka sina spelare till Halmstad, därav inga IFK-spelare i Östergötlands lag.

I Stockholm dominerar Brommapojkarna tätt före AIK och i Göteborg har Blåvitt tagit över tronen. I Småland ser vi att Kalmar FF har flest spelare medan det i Jämtland, Medelpad och Örebro inte är de allsvenska klubbarna Östersunds FK, GIF Sundsvall och Örebro SK som dominerar framför de mindre klubbarna.

Klubbar med flest antal spelare per distrikt:

Blekinge: FK Karlskrona: 7

Bohuslän: Groheds IF och IFK Uddevalla: 4

Dalarna: Forssa BK: 9

Dalsland: Eds FF och Melleruds IF: 4

Gestrikland: IK Huge: 8

Gotland: FC Gute: 12

Göteborg: IFK Göteborg: 8

Hälsingland: Stugsunds IK: 7

Jämtland/Härjedalen: Östersunds BK: 5

Medelpad: Kubikenborgs IF och Alnö IF: 4

Småland: Kalmar FF: 9

Stockholm: IF Brommapojkarna: 10

Södermanland: Assyriska FF: 6

Uppland: IK Sirius FK: 8

Värmland: FBK Karlstad: 6

Västerbotten: Ersmarks IK: 9

Västmanland: Västerås SK FK: 8

Ångermanland: Själevads IK: 4

Örebro län: BK Forward: 7

Östergötland: Motala AIF FK och IK Sleipner: 4

Blekinge FF

FK Karlskrona: 7

Asarums IF FK: 3

Sölvesborgs GoIf: 2

Mjällby AIF: 1

Björkenäs-Pukaviks IF: 1

Bohusläns FF

Groheds IF: 4

IFK Uddevalla: 4

Stenungssunds IF: 3

Vallens IF: 1

Herrestads AIF: 1

Grebbestads IF: 1

Smögens IF: 1

Karlsberg United: 1

Dalarnas FF

Forssa BK: 9

Korsnäs IF FK: 2

IK Brage: 2

Kvarnsvedens IK: 1

Avesta AIK: 1

Östansbo IS: 1

Dalslands FF

Eds FF: 4

Melleruds IF: 4

Bengtsfors IF: 3

IF Viken: 2

Färgelanda IF: 1

Högsäters GF: 1

Skoftebyns IF: 1

Gestriklands FF

IK Huge: 8

Valbo FF: 2

Gefle IF FF: 1

Gävle GIK FK: 1

Forssa BK: 1

Sandvikens IF 1

Sandvikens AIK FK: 1

Brynäs IF FK: 1

Gotlands FF

FC Gute: 12

IFK Visby: 3

Visby AIK: 1

Göteborgs FF

* Kommer med två lag á 16 spelare

IFK Göteborg: 8

BK Häcken: 5

Angered MBIK: 5

Örgryte IS FF: 3

GAIS: 3

Qviding FIF: 2

Lerums IS: 1

Kareby IS: 1

Nödinge SK Fotboll: 1

Ahlafors IF: 1

Azalea BK: 1

Utsiktens BK: 1

Hälsinglands FF

Stugsunds IK: 7

Strands IF: 4

Ljusdals: 2

Iggesunds IK: 2

Bollnäs GIF FF: 1

Jämtland/Härjedalens FF

Östersunds BK: 5

Frösö IF: 5

Brunflo FK: 2

Ås IF: 1

Ope IF: 1

Bergs IK: 1

Östersunds FK: 1

Medelpads FF

Kubikenborgs IF: 4

Alnö IF: 4

GIF Sundsvall: 3

Essviks AIF: 2

Selånger FK: 1

Sidsjö-Böle IF: 1

IFK Timrå: 1

Smålands FF

* Kommer med två lag á 16 spelare

Kalmar FF: 9

Jönköpings Södra: 5

Gnosjö IF: 4

Tranås FF: 3

Östers IF: 2

IF Hallby FK: 2

IFK Värnamo: 1

IFK Grimslöv: 1

Ljungby IF: 1

Oskarshamns AIK: 1

IFK Stockaryd: 1

Hvetlanda GIF: 1

Husqvarna FF: 1

Stockholms FF

* Kommer med två lag á 16 spelare

IF Brommapojkarna: 10

AIK FF: 8

Hammarby IF FF: 6

IFK Stocksund: 2

Jarlabergs IF: 2

Tullinge Triangel Pojkar FK: 2

IFK Haninge: 1

Huddinge IF: 1

Södermanlands FF

Assyriska FF: 6

Eskilstuna City FK: 3

Athletic FC Eskilstuna: 3

BK Sport: 2

Nyköpings BIS: 2

Upplands FF

IK Sirius FK: 8

Uppsala-Kurd FK: 3

BKV Norrtälje: 2

FC Arlanda: 1

Sunnersta AIF: 1

Märsta IK: 1

Värmlands FF

FBK Karlstad: 6

SK Sifhälla: 2

IFK Kristinehamn: 2

Degerfors IF Ungdom: 2

Karlstads BK: 2

IK Arvika Fotboll: 1

Säffle FF: 1

Västerbottens FF

Ersmarks IK: 9

Skellefteå FF: 3

Gimonäs Umeå IF: 2

Dorotea IF: 1

Robertsfors IK: 1

Västmanlands FF

Västerås SK FK: 8

Skiljebo SK: 4

Dingtuna GIF: 3

Västerås IK: 1

Ångermanlands FF

Själevads IK: 4

Kramfors-Alliansen: 3

Arnäs IF: 2

Domsjö IF: 2

Härnösands FF: 2

Sollefteå GIF: 2

Moffe BK: 1

Örebro Läns FF

BK Forward: 7

Karlslunds IF HFK: 4

Örebro SK Ungdomsklubb: 4

Lekebergs IF: 1

Östergötlands FF

* IFK Norrköping skickar inga spelare

Motala AIF FK: 4

IK Sleipner: 4

Stångebro United BK: 2

Mantorps FF: 1

Eneby BK: 1

Åtvidabergs FF: 1

Svärtinge SK: 1

Tallboda IF 1

Smedby AIS: 1

Källa: SvFF – spelarförteckning Utvecklingslägret 2018