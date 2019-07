Foto: Bildbyrån

I torsdags lottades kvalomgång två till svenska cupen. På AIK:s lott stod det Enskede IK – klubben där den förre AIK-profilen Kenny Pavey, 39, spelar i dag.

– Det var en chock! Av alla lag så får vi AIK, säger han till FotbollDirekt.se och skrattar.

Kenny Pavey rankas som en stor profil hos AIK-supportrarna. Självklart för att han var med om att vinna dubbeln 2009 men även för hans hårt arbetande spelstil. Totalt blev det 193 tävlingsmatcher och 16 mål för Kenny Pavey i AIK-tröjan innan han lämnade för Assyriska i superettan inför säsongen 2016. De senaste åren har han spelat på lägre nivå i Vasalund och nu, snart 40 år gammal, slåss han i toppen av division 2 med Enskede IK.

Ett Enskede som lottades mot just AIK i svenska cupen under torsdagens dragning. En match som spelas den 21 eller 22 augusti, förmodligen på Enskede IP. Pavey, som så sent som i matchen mot MFF var ”matchens fanbärare” (en hyllning till gamla AIK-hjältar) på Friends arena blev totalt överraskad av beskedet.

– Det var en riktig chock. Jag jobbar på en fotbollscamp just nu och hade en massa sms där det stod ”inga självmål nu”. Jag fattade först inte men såg snabbt att vi hade lottats mot AIK. Vad är oddsen att vi får dem av alla lag?, säger han till FotbollDirekt.se och skrattar.

Du är ju en stor AIK:are. Kommer du försöka att undvika självmål…?

– Haha, jag ska försöka att inte göra självmål. Nej, men som alltid så gör jag mitt bästa för den klubb jag representerar. Men det är speciellt att få just AIK, det kunde ju blivit vilket lag som helst. Det är jättebra för klubbens (Enskede) ekonomi och en rolig utmaning för våra unga spelare. Det kommer förmodligen vara den största matchen de någonsin har spelat och det blir nyttigt att se nivån som krävs för att ta sig till allsvenskan.

Det sägs att du spelar centralt på mittfältet numera?

– Jag har spelat någon match som wingback men mest på mitten i det jag kallar ”maskinrummet”, säger Pavey som fyller 40 år om ett par veckor men som ännu inte känner sig redo att lägga av.

– Jag kommer vara 40 år när matchen spelas. Mannen, det är sjukt, haha. Jag är inte lika pigg men jag har klarat mig ganska bra från skador och spelat nästan alla matcher sista två åren.

Du njuter fortfarande?

– Känslan av att vinna är fortfarande fantastisk. Och jag blir fortfarande extremt frustrerad när det är för dålig kvalitet på träningar och i matcher. Det säger väl ändå något om att jag måste tycka att det är kul fortfarande.

Förra säsongen var Pavey med om att ta upp AIK:s samarbetsklubb Vasalund tillbaka till division 1. En säsong han trodde skulle bli den sista i karriären.

– Jag hade aldrig lagt av officiellt men jag trodde att förra säsongen i Vasalund var min sista. Sen träffade jag Enskede om att ta över deras U18-lag som tränare, då lyckades de övertala mig att spela i herrlaget också. En liten chock, men jag är glad att jag sa ja för det är fortfarande så roligt.

Är det sista året nu då?

– Det har jag sagt i fem år tror jag. Så nu får vi se.

Om du spelar på mitten mot AIK kanske du får ställas mot Elyounoussi, Larsson och Adu.

– Jag var fanbärare mot Malmö och ser du på truppen som AIK har så är det många som spelat på hög nivå, även i Europa. Det kommer bli ett bra test för oss. AIK är ett lag som ska vinna hela turneringen så det blir en extremt tuff match för oss. Samtidigt måste vi gå ut och njuta av att spela en tävlingsmatch mot ett allsvenskt lag inför så mycket folk. Det är det jag kommer säga till våra unga spelare. Gå ut och njut och ha kul, säger Pavey som tror att AIK kommer utmana Malmö FF om guldet.

– Matchen mot MFF var speciell för det var lite så att båda lagen var nöjda över att inte förlora. Oavgjort var nog rättvist sett till att MFF borde haft en straff och AIK borde haft ett mål som felaktigt blev bortdömt. Allsvenskan är tuff och det finns många bra lag. Norrköping har varit lite för ojämna, Djurgården har haft en kanonsäsong. Men får de behålla alla spelare i sommar och kan de värva det som krävs för att orka hela vägen? AIK har varit lyckosamma i sommarfönstret sista åren, kolla bara på Sebastian Larsson i fjol och vad han betydde för guldet.

– Jag tror att AIK kan ta SM-guldet men det kommer bli tufft. Malmö har startat starkare i år och det kommer vara några andra lag också. Det blir en intressant höstsäsong, avslutar engelsmannen.