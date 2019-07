På torsdagen lottades den andra och sista kvalomgången till svenska cupen. Segraren i dessa matcher går alltså in i gruppspelet nästa år. Spännande möten för division 2-klubben Enskede, som får AIK, Akropolis som får Djurgården och IFK Värnamo som får Malmö FF.

Matcherna spelas den 21 eller 22 augusti.

Så lottades matcherna i nordgrupperna

1. Nyköpings BIS – Örebro SK

2. Forssa BK – Syrianska FC

3. Carlstad United BK – Athletic Eskilstuna

4. Enskede IK – AIK

5. Gottne IF – IF BP

6. IFK Luleå – Hammarby IF

7. Karlstad BK – IK Sirius FK

8. IFK Stocksund – Östersund

9. Gamla Upsala SK – Västerås SK FK

10. Sollentuna FF – Degerfors IF

11. Sandvikens IF – IK Frej Täby

12. FC Gute – Dalkurd FF

13. IFK Lidingö FK – GIF Sundsvall

14. Dagsbergs IF – IK Brage

15. IFK Timrå – IFK Norrköping FK

16. Akropolis IF – Djurgården

Så lottades matcherna i sydgrupperna

1. Torns IF – Jönköping Södra IF

2. FC Rosengård 1917 – Kalmar FF

3. Husqvarna FF – Mjällby AIF

4. IFK Värnamo – Malmö FF

5. Tvååkers IF – Trelleborgs FF

6. Utsiktens BK – Örgryte IS FF

7. IK Gauthiod – IF Elfsborg

8. Vårgårda IK – Falkenbergs FF

9. Qviding FIF – BK Häcken

10. Eskilsminne IF – Norrby IF

11. Lunds BK – Varbergs BoIS FC

12. FK Karlskrona – Östers IF

13. Råslätts SK – GAIS

14. Oskarshamn AIK – Helsingborgs IF

15. FC Trollhättan – Halmstad BK

16. BK Astrio – IFK Göteborg