David Moberg Karlsson ser ut att vara på väg bort. I dag bekräftar hans agent att det händer saker kring stjärnan.

– Vi tittar på en försäljning i januari och Norrköping är införstådda med att David vill utomlands igen, avslöjar hans agent Per Jonsson för FotbollDirekt.se.

Redan i somras stor det klart att så väl amerikanska som holländska klubbar hade varit framme om David Moberg Karlsson. Norrköping valde att avvisa anbuden som fanns då ville då, enligt FD:s uppgifter, ha omkring 15 000 000.

Några månader senare så är hans namn fortsatt av stort intresse och hur han namn har en inristad huvudroll för Jens Gustafsson och det lag han håller på att ta till inte långt i från samma höjder som under guldåret.

Men det är en positiv uppmärksamhet som kostar på. I dag bekräftar hans agent FotbollDirekts uppgifter om att en januariaffär nu är högaktuell. Flera klubbar har följt honom på plats under hela hösten på Östgötaporten, så sent som Djurgården senast.

– Det stämmer att han följs av flera klubbar men utan att några bud finns just i dag, bemöter hans agent Per Jonsson för FD, utan att gå in på klubbars namn – och förstärker det konkreta läge som nu allt mer finns kring ett av östgötarnas viktigaste namn:

– Vi tittar på en försäljning i januari och Norrköping är införstådda med att David vill utomlands igen. Men sedan ska man komma i håg också att det krävs förstås att Norrköping går med på att sälja, avslöjar Jonsson för FotbollDirekt.se.

Moberg Karlsson har ett kontrakt över 2019 också och kan, enligt FotbollDirekts uppgifter, vara värd nära en miljon euro i kommande januarifönster.

Då ska man komma i håg att IFK köpte hem honom för drygt ett år sedan från Danmark för cirka 4,5 miljoner – ”DMK” som annars en gång i tiden gick i en övergång mellan IFK Göteborg och Sunderland för 20 000 000.

Moberg Karlsson har gjort åtta mål (bäst i laget) och två assist för IFK Norrköping som ligger trea i allsvenskan, på sämre målskillnad än Hammarby.