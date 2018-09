Foto: Bildbyrån

Henrik Berggren lämnar jobbet som vd i Djurgården. Istället får han nu en nyckelroll i Sef, där han kommer in i en för organisationen helt ny roll. När klubbarna 2020 får helt andra pengar att röra sig med så kommer Berggren in i en controller-funktion.

– Det är klart att med stora intäkter så kommer också komplexiteten och utgifterna att växa, och vi är måna om att pengarna ska användas klokt, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till FotbollDirekt.se.

En överraskande nyhet från Djurgården i dag: Henrik Berggren lämnar jobbet som vd i klubben. Efter flera år som vd i Blåränderna så är han nu istället klar för ett jobb hos Sef (Föreningen Svensk Elitfotboll).

Berggren får en roll som operativ chef. En roll som inte funnits i Sef tidigare.

– Vi växer så mycket nu, vi har haft 250 miljoner i intäkter per år och går från det till intäkter på 750 miljoner från 2020. Det är klart att med stora intäkter så kommer också arbetet och styrbehovet att växa, och vi är måna om att pengarna ska användas klokt. Vi har därför ett ökat behov av att få in en controller-funktion. Så Henke är en ökning med en tjänst. Vi går från tolv till 13 fast anställda nu, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist.

Det är framför allt med tanke på 2020 när de nya avtalen börjar gälla som ni känt att det behövdes?

– Ja. Vi har varit en väldigt liten organisation, mindre än de flesta ligor i samma storlek. Men vi börjar komma i paritet med motsvarande ligor nu. Vi kommer arbeta med CSR-frågor, IT, imagefrågor, utbildning, värdegrund etc och sådant har vi stegvis behövt ta in folk för att göra.

Djurgårdens förvandling från krisläge till stabil ekonomi är omskriven. 2014 var Blåränderna två spelarförsäljningar (Erton Fejzullahu och Daniel Amartey) från att inte kunna betala ut spelarlöner den säsongen.

Nu fyra år senare är klubben välmående ekonomiskt med omkring 100 miljoner kronor i eget kapital. En situation som Berggren och Bosse Andersson varit viktiga för att vända, men Mats Enquist vill inte göra någon parallell till det arbetet och det Berggren ska göra nu.

– Vi tar inga kopplingar till det. När Henke nu valde att ta steget vidare så är vi jätteglada att han valde oss. Annars hade han mycket väl kunnat gå tillbaka till det han sysslade med innan fotbollen, och då hade han varit förlorad för svensk fotboll.

– Henke har varit med oss i Sef länge, nästan hela tiden sin andra sväng i Djurgården (2013 och fram till nu). Henke har dessutom suttit i Sef:s styrelse de senaste åren. Så det är en person vi känner väl och som är väldigt omtyckt i hela fotbollssverige.

Det blir en viktig roll han får?

– Verkligen. Ett av de stora stegen nu blir klubbutveckling. Vi ser det finns stor potential i många klubbar, vissa är längre fram än andra och det finns många som har möjligheter att ta stora steg. Då ska vi se till erbjuda klubbarna stöttning och där får han en viktig roll med sin bakgrund i en klubb.

Även om Sef velat ta in en ny person för den här nya rollen så har man inte jagat Berggren specifikt.

– Det blev ett tillfälle nu, det var inte så att vi headhuntade någon. Det var en slump att det passade in nu.

Han blev ledig?

– Ja, det ena gav det andra kan man säga. Det var inte någon aggressiv rekrytering på något sätt. Vi har alldeles för stor respekt för föreningarna för att vi skulle gå in och försöka värva från dem, det skulle vi aldrig göra.

– Jag kan bara notera att vi är väldigt glada att han stannar i svensk fotboll. Det hade varit en förlust för elitfotbollen om han valt en annan karriärsväg. Jag tror att alla elitföreningar känner så, även Djurgården. På sätt och vis kommer han ju jobba för dem fortsatt.

Sef söker även ytterligare en person till sin organisation. Stefan Lundin slutar som sportchef efter flera år. Oroliga djurgårdare kanske nu drar parallellen till sportchefsjobbet och att Bosse Andersson skulle följa efter Berggren till Sef. Men här rör det sig om en helt annan roll än i en klubb, även om titeln är densamma.

– Det handlar inte alls om att köpa och sälja spelare. Det är dels att stötta klubbarnas sportchefer, med bland annat transferfrågor, agentfrågor, det kan handla om frågor om uppehållstillstånd för utländska spelare. Men en kanske ännu viktigare del är att utveckla våra framgångsrika akademier ytterligare, att vi kan få talanger att stanna kvar i Sverige ytterligare några år innan de lämnar. Så det är en annan roll.