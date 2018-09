Djurgården står i en historiskt stark finansiell situation med ett uppskattningsvis eget kapital på 100 000 000. Men samtidigt kan nu de båda huvudmännen bakom succén vara på väg att försvinna, Henrik Berggren – men även Bosse Andersson som nu visar osäkerhet för FD om sin framtid.

– Det är otroligt tråkigt med Henrik Berggren. Den som inte saknar honom nu kommer i framtiden förstå hans otroliga betydelse, säger sportchefen till FotbollDirekt.se.

Det var för fem år sedan som en ny administration kom in i ett sargat Djurgården som under många år hade upplevt ett utflöde av pengar på 10-20-tals miljoner per år. En femårsplan sattes i verket och det i ett närmast akut läge.

Vid den tidpunkten insåg den nya ledningen ett stycke in på det nya mandat man fått att det skulle krävas många och svåra affärer för att undvika ett konkursläge var på namn snabbt började säljas av till upprörda känslor. Nycklar som Amartey, Prijovic och Fejzuallahu offrades alla på kort tid och inbringade kring 30 000 000.

Där till har det fortsatt med transferintäkter årligen på genomsnittligen 37 000 000-38 000 000. Det är spelaraffärer egentligen bara Malmö FF år för år matchar, även om AIK har gjort den enskilt största dealen när Alexander Isak såldes.

Under denna tid har Dif jämte tagit sig tillbaka till toppen och för första gången på tio år vunnit en titel, nått topp-3 och inte minst Europa-spel.

Året som har passerat har stockholmarna däremot backat sportsligt och – bortsett från affären med Erik Johansson och FCK – så har Dif:s profil på transfermarknaden varit mycket försiktig.

Inte alls i närheten av Malmö, AIK och Hammarby, samtidigt som man förlorat en kvintett tyngre namn sedan förra sommaren.

Istället har Berggren, Andersson och sittande styrelse valt en försiktigare och mer långsiktig väg. Med kritik som följd – så väl utifrån men, enligt vad FD nu erfar, inifrån.

Klart är nu i alla fall Djurgården ser ut att stå inför en ny styrelse. Helt, eller delvis, återstår att se.

Men klart är Henrik Berggrens VD-uppdrag nu tar slut efter fem år sedan han efterträdde sina föregångare Alf Johansson och Johan Ahlborg. Och Berggren lämnar alltså efter ekonomiska framgångar som är ”All time high” för Djurgården Fotboll.

Bosse Andersson beklagar i dag beslutet och varnar för det glapp avhopp han på lång sikt anser att det kommer att innebära, samtidigt som 50-åringen visar stor osäkerhet över sin egen framtid och Dif karriär som fram till i dag gett flera SM-guld och likaledes cuptitlar.

– Det är ju känslomässigt. Det är ett hårt slag för Djurgården att han slutar. Nej, det är klart att det inte kommer som en blixt från klar himmel men det är klart att det ligger starka känslor i det här för mig, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

– Ja, det har varit svårt. Alltså, jag backar hans beslut till 1000 procent men visst upplever jag det som att han hade svårt att prata med mig om det här i början. Vi har upplevt så mycket tillsammans. Men samtidigt så måste han tänka på sig själv också och den möjlighet han har fått i SEF, konstaterar Andersson och resonerar med sträv stämma:

– Vi har haft stora mål. Det har gått fem år. Vi har uppnått det mesta men det är klart att det har handlat om både bra och dåliga dagar. Man kan lugnt konstatera att det är extremt svårt att driva en idrottsklubb, i synnerhet en storklubb som Djurgården. Resan som Henrik så mycket ligger bakom har varit otrolig och det hade inte gått utan honom. Det hade inte gjort det. Hur länge har vi känt varandra? Ja, i 17-18 år…nu har vi för första gången på tio år gjort Djurgården till en toppklubb igen, vunnit en titel, spelat i Europa och aldrig varit starkare ekonomiskt..

Försökte du övertala honom att fortsätta?

– Det är klart att vi har pratat mycket och vi har haft många diskussioner men jag måste respektera hans beslut, hur tråkigt det än är för Djurgården.

Det ser ut som att det här nu kan få större konsekvenser. Vi upplever det som att du nu själv kan vara på väg att gå samma väg. Det låter inte som att du ser med övertygelse på din egen framtid?

– Om en vd slutar…det gäller inom vilket sammanhang som helst; då finns en möjlighet för en styrelse att fundera över och kanske ändra inriktning. Det är det logiska.

Kommentera din egen framtid, är du också nära att sluta?

– Henrik har ett nytt jobb, det kan jag i dag säga att jag inte har.

Vidare får Djurgårdens sportchef frågan från FD kring den oro som nu tilltar med en sportslig situation som trampat vatten under hösten, mest vikande resultat – hur Dif ser ut att gå mot en vinter som ser ut att kräva många nya affärer, frågetecken kring Özcan Melkemichels framtid. Men inte nog med det – Om dessutom både vd och sportchef bryter efter säsongen så står Djurgården inför stora förändringar inför 2019.

– Självklart finns en oro. Jag förstår det, om man känner så utifrån. Men jag ska inte uttala mig om mitt jobb, det får styrelsen göra. Det kanske råder delade meningar om min framtid och då är det så. Det kan jag inte råda över. Vad jag vet är att jag, vi, har gjort ett jävligt bra jobb i många år. Om jag är rätt man för framtiden för Djurgården, det är någonting styrelsen får komma fram till.