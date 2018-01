Sam Johnson jagas av IFK Göteborg – och nu kan en öppning vara nära för Blåvitt med stjärnan. Johnson har brutit kontraktet med kinesiska Wuhan Zall.

FotbollDirekt har vid flera tillfällen skrivit om IFK Göteborgs försök att värva Sam Johnson. Den tidigare Djurgården-anfallaren hamnade i somras i reservlaget i sin kinesiska klubb Wuhan Zall, och Blåvitt gjorde då ett försök att köpa loss honom.

Ända in till sommarfönstrets deadline så försökte Blåvitt, men pengarna Kinaklubben begärde var för stora.

Därefter har det pågått förhandlingar om att bryta kontraktet i Kina. FD skrev i oktober att det var nära med en lösning. Då var Johnson och hans representanter hoppfulla om en lösning.

Men förhandlingarna fastnade och det har sedan istället varit nära att bli ett Fifa-ärende då kineserna uppges ha vägrat ersätta Johnson om man skulle släppa honom. När FD pratade med Johnson förra helgen så bekräftade han detta.

Nu är dock Johnson möjlig att värva utan övergångssumma. Transfermarkt China twittrar ut att kontraktet med Wuhan Zall är brutet.

OFFICIAL: CL1 club Wuhan Zall have terminated the contract of Liberian striker Sam Johnson. pic.twitter.com/kkcZF8ZIOs

— TransferMarkt China (@asaikana) January 12, 2018