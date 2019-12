Djurgården tappar status - repliken: "Vi ska upp till fem stjärnor igen"

I årets certifiering av akademierna försvarar Malmö FF tronen som Sveriges bästa akademi. En storklubb som har en del att fundera över är Svenska mästarna Djurgården - som tappar en stjärna. FD ställde akademichefen Christian Gentile mot väggen. Han anser inte att djurgårdarna behöver oroa sig för framtiden.

– Nej, tvärtom tycker jag. Vi har de senaste två åren skrivit lärlings- eller A-lagsavtal med fyra spelare, säger han till FotbollDirekt.se.

2019 var en framgångssaga för Djurgårdens herrlag. Men för akademin var den snarare ett steg bakåt. I alla fall när det kommer till den mätbara certifieringen från Sef som kom i fredags. Där stod att läsa att Malmö FF försvarar titeln som Sveriges bästa akademi före Brommapojkarna som är tvåa. Elfsborg tredje bäst och fyra blev AIK före IFK Göteborg.

Nio klubbar når upp till fem stjärnor vilket betyder 2500 poäng eller mer. Strax utanför listan hittar vi Djurgården som faktiskt förlorar en stjärna och tappar 69 poäng mot i fjol. Dif landar på en tiondeplats strax före Hammarby som tagit en placering mot i fjol (+201 poäng) och nu bara är 22 poäng efter Djurgården.

Resultat Certifieringen 2019

Fem stjärnor:

1. Malmö FF, 5310 poäng (+1 poäng)

2. IF Brommapojkarna, 4993 (+415 poäng)

3. IF Elfsborg, 3359 (+25 poäng)

4. AIK, 3275 (+84 poäng)

5. IFK Göteborg, 3103 (-47 poäng)

6. Helsingborgs IF, 3021 (-78 poäng)

7. IFK Norrköping, 2907 (+3 placeringar/+521 poäng)

8. Halmstad BK, 2784 (+186 poäng)

9. BK Häcken, 2632 (-2 placeringar/ -30 poäng)

Fyra stjärnor:

10. Djurgårdens IF, 2440 (-1 placering/-69 poäng)

11. Hammarby IF, 2418 (+1 placering/+201 poäng)

12. Kalmar FF, 2293 (-1 placering/-7 poäng)

13. GIF Sundsvall, 2089 (+137 poäng)

14. Landskrona BoIS, 2034 (+125 poäng)

15. Örebro SK, 1856 (+1 placering/+25 poäng)

16. IFK Värnamo, 1838 (+1 placering/+26 poäng)

17. Östers IF, 1828 (-2 placering/-64)

Christian Gentile är akademichef i Djurgården. Han medger att han är besviken över att Dif förlorar anseende från en femstjärnig till en fyrstjärnig akademi. Samtidigt ser han flera pågående processer som steg mot bättre tider. Han tycker att samarbetet med herrlaget förbättrats och att det finns yngre kullar med löften som har potential att bli seniorspelare på elitnivå.

Mästare på seniorsidan men akademin har tappat enligt den nya certifieringen. Hur har Sef motiverat det beslutet för er?

– Tyvärr var det inte så mycket att argumentera kring. Vi går igenom poängen på certifieringsmötet i samband med att vi lämnar in våra underlag för certifieringen, och den visade att några spelare som har varit i vår akademi, som är det som klubbarna får poäng för på ”G-delen”, antingen har slutat eller bytt nivå under 2019, och vi får därmed mindre poäng än tidigare år. Samtidigt så har några nya spelare tillkommit på listan men inte lika många och/eller på motsvarande nivå, säger han till FotbollDirekt.se.

– Övriga delar A-F, som berör själva verksamheten, är i stort sett oförändrade, det är inte där vi tappar våra poäng.

Är du besviken på resultatet?

– Ja, det är klart att vi vill vara en femstjärnig akademi, men när det är så små marginaler och det inte är marginaler vi direkt kan påverka så får man släppa det och fokusera på hur vi över tid slipper vara i närheten av gränsen mellan fyra och fem stjärnor som vi har varit de senaste åren.

– Certifieringen är byggd så att klubbar som fostrar spelare till svensk elitfotboll får mest poäng. Det är ett långsiktigt arbete och det är det vi behöver lägga energin på, samt att fortsätta förbättra eller bibehålla nivån på övriga delar.

Vad gör ni för att förbättra verksamheten under nästa år?

– Vi har gjort några olika insatser inför nästa och kommande år som vi hoppas ger utfall på kort och lång sikt. Några av dessa är dels att vi har en tightare tränargrupp i akademin som har högre förväntningar på sig att driva arbetet i sina respektive block, vilket de har tagit sig an på ett fantastiskt sätt. Vi har utökat med ytterligare en heltidsanställd huvudtränare i akademin.

– Vi har formulerat tydligare principer i utbildningen (ett arbete som pågått under 2019) och som vanligt satt målbilder för säsongen. Vi har formulerat tydligare utgångspunkter och förväntningar på tränarnas ledarskap.

– Trupperna i de äldsta åldrarna är mindre (18 istället för 22 spelare) vilket gör att våra ledarresurser räcker bättre och det blir högre kvalité i träning. Vidare kan vi ge fler spelare chansen till svårare och utmanande matcher.



– Vi kommer dessutom fortsätta och förbättra arbetet med att hjälpa våra sistaårsjuniorer till en klubb så nära elitfotbollen som möjligt om de inte fortsätter i Djurgården. Att nå Djurgårdens herrtrupp är svårt, men vårt mål är spelarna efter vår utbildning ska spela elitfotboll i Sverige (Superettan eller Allsvenskan) om de inte fortsätter i DIF. Kan vi hjälpa spelarna till den bästa möjliga seniormiljön finns de såklart chans att de längre fram spelar i Allsvenskan och kanske Djurgården igen.

Finns det talanger underifrån som snart kan komma att slå sig in i A-laget?

– Det finns det absolut. Vi har några riktigt intressanta sistaårsjuniorer och en grupp med spelare födda 2002 som varit med i ungdomslandslagen. I åldrarna efter jobbar vi systematiskt med spelarna för att förbereda dem, först för nästa nivå och på sikt för att bli elitfotbollsspelare.

– Närmast var det Linus Tagesson (född 2002) som fått ett lärlingsavtal med herrlaget med start nu till säsongen 2020, det är jag givetvis väldigt stolt över.

Behöver Djurgårdarna vara oroliga för framtiden?

– Nej, tvärtom tycker jag. Vi har de senaste två åren skrivit lärlings- eller A-lagsavtal med fyra spelare. Det är över det satta målet om tre spelare på två år. Akademin har ett bra samarbete och utbyte med herrlaget.

– Vidare så arbetar akademin väldigt målmedvetet i de tre olika blocken för att förbereda spelarna för närmaste ”karriärövergång”. I åldrarna 10-12 år lägger vi grunderna med fokus utifrån tekniska färdigheter, i 13-15 blocket så bygger vi på taktiska och fysiska delar (med hänsyn till ålder) och i 16-19 års ålder pratar vi mycket om att lära sig att prestera utifrån alla parametrar, där får mentala delar ta större plats. Alla delarna av fotbollen, tekniskt, taktiskt, mentalt och fysiskt, är med under hela utbildningen men vi låter olika områden få ta olika stor plats beroende på ålder och block.

– Vi arbetar strukturerat kring våra äldsta åldrar med fotbollsfysen för att spelarna ska förstå och ta sig till nästa nivå, där PA19 har sina referenser gentemot herrtruppen. Vi formar trupper i 16-19 utifrån en blandning av medveten utbildning och strukturerad scouting och rekrytering.

– Vi ska upp till fem stjärnor igen, men också ta oss en bit förbi så att det om några år inte är någon diskussion.