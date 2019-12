Här är Sveriges bästa akademi - tungt slag för Djurgården

I dag släppte Sef den årliga certifieringen av svenska klubbars akademiverksamhet. För andra året i rad toppar Malmö FF listan strax före Brommapojkarna. 40 av 61 klubbar förbättrar sitt resultat mot 2018 - men mästarna Djurgårdens akademi tappar en stjärna.

– Certifieringen är jätteviktig för oss. Den hjälper oss att kvalitetssäkra klubbarnas spelarutbildning, säger Svante Samuelsson, sportchef på Sef, i ett pressmeddelande.

2017 var det Brommapojkarna som toppade listan över Sveriges bästa akademi och i fjol var det Malmö FF.

I år har Sef - som är organisationen som genomför certifieringen - besökt 61 klubbar som fått sina verksamheter bedömda. Under fredagen kom resultatet. Av 61 besökta akademier så förbättrar sig 40 av dessa mot i fjol. Fem klubbar för en extra stjärna (maximalt fem) och tre klubbar blir av med en stjärna. IFK Norrköping är en klubb som får en extra stjärna medan Svenska mästarna Djurgården blir av med en.

– Certifieringen handlar i första hand inte om att få flest poäng utan att de medverkande klubbarna ska kunna jämföra sina egna resultat från år till år, i syfte att utveckla sig själva och sin verksamhet, säger sportchefen i Sef, Svante Samuelsson i ett pressmeddelande.

Bäst akademi 2019 har Malmö FF följt av Brommapojkarna och Elfsborg. Bästa Stockholmslag är AIK på en fjärdeplats med IFK Göteborg hack i häl. Varken Djurgården eller Hammarby når upp till maximala fem stjärnor.

Resultat Certifieringen 2019

Fem stjärnor:

1. Malmö FF, 5310 poäng (+1 poäng)

2. IF Brommapojkarna, 4993 (+415 poäng)

3. IF Elfsborg, 3359 (+25 poäng)

4. AIK, 3275 (+84 poäng)

5. IFK Göteborg, 3103 (-47 poäng)

6. Helsingborgs IF, 3021 (-78 poäng)

7. IFK Norrköping, 2907 (+3 placeringar/+521 poäng)

8. Halmstad BK, 2784 (+186 poäng)

9. BK Häcken, 2632 (-2 placeringar/ -30 poäng)

Fyra stjärnor:



10. Djurgårdens IF, 2440 (-1 placering/-69 poäng)

11. Hammarby IF, 2418 (+1 placering/+201 poäng)

12. Kalmar FF, 2293 (-1 placering/-7 poäng)

13. GIF Sundsvall, 2089 (+137 poäng)

14. Landskrona BoIS, 2034 (+125 poäng)

15. Örebro SK, 1856 (+1 placering/+25 poäng)

16. IFK Värnamo, 1838 (+1 placering/+26 poäng)

17. Östers IF, 1828 (-2 placering/-64)

Läs hela poängställningen här

FAKTA

Så fungerar certifieringen (källa Sef):

Akademierna bedöms inom sju kategorier:

A: Värdegrund och mål med akademin

B: Spelarutbildning

C: Ledarorganisation

D: Faciliteter

F: Samarbete med klubbar

G: Sportsliga resultat av akademin

"Områden A-F, inklusive Värdegrund, kan betecknas som en processdel med 52 frågor och kan ge maximalt 1500 poäng.

Området G däremot kan betecknas som en resultatdel och har inget poängtak utan är avhängigt hur många av de spelare som tillhört klubben i minst ett år i åldrarna 12-19 år och som debuterat i elitsammanhang och fortfarande är aktiva på elitnivå, dvs landslag, Allsvenskan, Superettan eller motsvarande nivå utomlands samt Division 1 i Sverige.

Klubben ska ha minst 600 poäng på A-F för att bli certifierad som Tipselitakademi. Utifrån det antal poäng som klubben uppnår erhåller klubben stjärnor enligt följande nivågruppering

Tipselit Akademi/En stjärna 600 poäng eller mer

Tipselit Akademi /Två stjärnor 900 poäng eller mer

Tipselit Akademi /Tre stjärnor 1 200 poäng eller mer

Tipselit Akademi/Fyra stjärnor 1 800 poäng eller mer

Tipselit Akademi /Fem stjärnor 2 500 poäng eller mer"