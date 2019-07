Muamer Tankovic har på goda grunder sett mer och mer förlorad ut. Bland annat MLS och ett tiomiljonersbud som hävdas ha funnits. Nu ser det ut att ha svängt till Bajens fördel om stjärnan.

– Det är inte nära. Ja, vi tror på allvar att det ska gå att behålla honom. Det ingår i vår plan, berättar Hammarbys sportchef Jesper Jansson för FotbollDirekt.se.

Hammarby har kommit tillbaka in i toppstriden och det på ett närmast hejdlöst vis, 20 mål på fyra matcher.

Alldeles extrema siffror på ett vis som utklassar allt just nu.

Men inte nog med det, den offensiva kader av namn som just nu sprutar ur sig grejer som man gör, namn som Khalili, Tankovic, Djurdjic och Kacaniklic – ser nu ut att gå orörda genom pågående transferfönster.

Inte minst en Muamer Tankovic-flytt har ju Bajen sett ut att få acceptera.

Columbus Crew och deras intresse blev ju bland annat känt för att par veckor sedan. Där till berättade Sportbladet om ett bud på omkring 10 000 000. Inte tillräckligt visar det sig nu för ett Bajen som ju redan gjort flera stora affärer i år bara som det är.

Och efter det där amerikanska så finns just nu ingenting. Ja, det finns alltså ingen utländsk klubb runt hörnet som har kontaktat Hammarby och bjudit någonting för 24-åringen jämte Columbus.

Med det kan nu stockholmarna onekligen vara nära att få Tankovic att gå med på en kontraktsförlängning.

– Vi ska ha stora förhoppningar. Det finns inga bud just nu. Ingenting, redogör Jesper Jansson som kan vara på väg att lyckas med ännu en viktig pusselbit:

– Oja, det spelar ingen roll vad vi har gjort på spelarmarknaden så här långt. Han har ingått i kalkylen hela tiden. Vi har gjort saker men har hela tiden jobbat hårt för en lösning med Muamer.

Är detta i största samförstånd med spelaren som ju inte lär sakna intresse kring sin person från utomlands?

– Ja, verkligen. Det finns inga tvivel om det. Han är oerhört fokuserad på vad som händer här.

Med det sagt så finns ingenting av vad ni i nuläget känner till som på nolltid skulle kunna växa till ett skarpt affärsläge?

– Nej. Ingenting just nu. Det är absolut så.

Lyckas Hammarby behålla detta namn så har sportchefen onekligen gått i land med något som torde kunna jämföras med ännu ett större nyförvärv, det är ju till att komma ihåg att Tankovic just nu sitter med 9+7 poäng innanför västen och med det är i ledning i allsvenskans poängliga,

Muamer Tankovic kontrakt är utgående kommande sommar den 30 juni.