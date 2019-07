Malmö FF går mot nordirländskt i kväll. Och det är ett Ballymena United som inte alls ska amatörstämplas som man kanske skulle kunna tro. FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall bevakar här MFF:s start:

– Tränaren David Jeffrey jobbar vanligtvis som socialarbetare med utsatta ungdomar. ”Vi ser det här som ett par dygn ledigt från vara vanliga jobb”.

Uwe Rösler är emellertid snabb med att betona att det inte är något nonsensenkelt första hinder i det här kvalspelet.

Detta för Kvällsposten.

– Det är ett brittiskt lag som spelar med kämparanda och frenesi. De tar ansvar, spelar man-mot-man och springer inte och gömmer sig. De har en framåtlutad mentalitet både när de försvarar och anfaller, säger han till Kvp.

– Vi vill åka till returen i Belfast med ett bra resultat i ryggen. När de spelar hemma kan deras mentalitet vara ännu farligare för oss än här i Malmö.

FotbollDirekts Patrick Ekwall ser så här på Ballymena denna afton i Malmö, Ekwall som bevakade det mesta av MFF:s Europaspel på plats förra säsongen.

– En stor match – för Ballymena. För första gången i det nordirländska lagets långa historia så har klubben tagit sig vidare från Europaspelets kvalomgång. De ser den här matchen som en av de allra största i klubbens historia. Det är ett rent amatörlag som Malmö möter, de tränar två gånger i veckan och spelar matcher på helgerna. Tränaren David Jeffrey jobbar vanligtvis som socialarbetare med utsatta ungdomar. ”Vi ser det här som ett par dygn ledigt från vara vanliga jobb”, konstaterar Ekwall.

– Jag älskar ju att den typen av charm fortfarande finns kvar i fotbollen, säger FotbollDirekts krönikör.

Fördel att börja hemma med tanke på hur det startade för AIK?

– Stadion i Malmö förvandlas alltid till något väldigt speciellt i Europamatcher. Det är som om MFF, staden, lokalmedia, fans tar spel i Europa på väldigt mycket större ”allvar” än man gör exempelvis i Stockholm. Det är den känslan man får. Nu tror jag knappast att arenan kommer att explodera i en sån här match men det är tydligt att intresset är stort. Ballymena är extremt oerfaret och jag utgår från att Malmö FF dödar den här matchen hemma.

Malmö uppträdde erfaret förra året. På ett helt annat vis än Vardar 2017. Hur ser du på MFF erfarenhet jämfört med allsvenska konkurrenters ?

– I jämförelse med andra svenska lag de senaste åren så har MFF förstås en helt annan erfarenhet av spel i Europa. De har under en längre tid lärt sig hantera det. Det har inte alltid slutat väl, men klubben har blivit bra på att konservera erfarenheterna.

Absoluta nyckelspelare när vi hamnar i det här sammanhanget utanför allsvenskan?

– Knappast några sensationer: Anders Christiansen och Markus Rosenberg, MFF:s viktigaste offensiva pjäser som mycket kommer kretsa kring mot den här typen av motstånd. Lite längre fram i turneringen är Fouad Bachirou en absolut nyckelspelare.

Vad tror du vi in kan förvänta oss på stundande transfermarknaden?



– Som det ser ut just nu, inte särskilt mycket mer än Jonas Knudsen som redan anslutit. Främst för att Malmö FF inte ser ut att tappa några stora namn.

– Men det kan förstås förändras över en natt. Daniel Andersson har också gått bet på sina stora värvningar sade senaste åren och jag tror att han helst ligger lite lågt. Däremot har förstås MFF – som alla andra lag – förberett sig på att ta in spelare. Ska man, till exempel, ta in en stark forward redan nu som ersättare för Markus Rosenberg, som slutar efter den här säsongen?