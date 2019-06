Redan i mars avslöjade Pontus Dahlberg att han kan tänka sig att lånas ut. Detta i jakten på den speltid han ännu inte får. Nu kan FotbollDirekt avslöja att Watford är beredda att släppa honom i en sådan lösning.



Det är inte länge sedan ett namn som Robin Olsen enligt italienska Corriere dello Sport hävdats vara aktuell för just Watford. 90 000 000 ska man vara beredda att ge för Romas svensk som senast var aktuell i EM-kvalet borta mot Spanien.

Hur det nu än är med det så har Pontus Dahlberg än så länge inte kunnat konkurrera med Ben Foster, 36. Inte lätt där och särskilt inte om vi har med oss följande. I vintras uttryckte sig Watford kapten Troy Deeney så här i engelsk media om Fosters starka säsong: ”He ‘eats s**t, trains twice a week and is f***ing unbelievable’’.

LÄS: VILKET KONTRAKT FÖR DAHLBERG – EN RIK MAN DIREKT

Och i det och det att Watford nu uppenbarligen tittar på ytterligare målvaktsalternativ inför kommande säsong – så är nu alltså Londonklubben samtidigt, enligt FotbollDirekts källor, beredda att titta på en låneuppgörelse, dock utan att vilja sälja en talang som man bara för ett år sedan gjorde till IFK Göteborgs största affär genom tiderna, 35 miljoner som han ju köptes loss för.

”Jag kommer lyfta det då och se hur tankarna går’‘, sade Pontus Dahlberg redan i mars till GP.

Där det senaste riktigt tydliga uttalandet han har gjort om sin situation. Men trots att Watford nu öppnat för att titta på en lånelösning så är alltså inte intresserad av att sälja. Helt enkelt för att man i högsta grad tror på sin 20-årige svensk.

Pontus Dahlberg saknar ännu en a-lagsdebut i Watfords miljö och har alltså inte lyckats övertyga coach Javi Garcia om att han ska hållas lika högt som namn som Ben Foster och Heurelho Gomes.

Dahlberg konstaterade även själv följande om ett lån för några månader sedan i den där intervjun med GP:

”Jag lyfte den frågan och frågade vad deras plan var men svaret var tydligt att de inte ville låna ut mig. De anser att jag är där hela tiden och vill ha mig här. Det är ju positivt att de känner så ändå”, säger han till GP.

Nu blir den närmaste tiden avgörande i hur an alltså kommer att börja titta på vilka alternativ som skulle vara tillräckligt intressanta och där till genomförbara.