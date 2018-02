Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg blev rika på Pontus Dahlberg. I dag står det klart att huvudpersonen själv också i högsta grad blir just rik. FotbollDirekt kan i dag avslöja att Blåvitts 19-årige supertalang kommer upp i nära 1 000 000 i månaden i Watford.

Han har vida blivit Sveriges dyraste målvakt genom tiderna.

Pris: 35 miljoner.

Det 5,5 år långa kontraktet har även gjort honom till IFK Göteborgs största affär någonsin, tillsammans med Marcus Berg.

Pontus Dahlbergs namn har numera en aura som förpliktigar och som växer ytterligare när nu hans lön står klar.

Detta enligt så väl svenska som engelska bekräftade uppgifter för FotbollDirekt som alla är samstämmiga kring svenskens lön.

Som blott tonåring kommer han nu öppna med en veckolön på uppskattningsvis cirka 240 000-250 000 kronor, omkring en miljon i månaden. Det ska jämföras med genomsnittslönen i Premier League – sett till alla spelare är cirka 225 000.

Med det torde den här ynglingen direkt tillhöra ett av våra högst betalda utlandsproffs.

Själv har han för GT kommenterat sin ekonomi och nya kontrakt med Watford så här:

”Jag har aldrig sprungit efter pengarna, då hade jag kunnat välja något annat. Det är inget jag bryr mig om. Det här handlar om vad som är bäst för min utveckling och att Watford har en plan för mig. Det är det som är det viktiga”.

Under alla omständigheter, betydelse eller inte – så är han numera en rik man.

Det är ett femårskontrakt som är värt otroliga pengar – och då är inte ens bonusar inräknade. Bara det kan ge miljoner under ett år då till och med alla spelare som sitter på bänken i en Premier League-match får bonuspengar per seger.