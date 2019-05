Vad är det som händer? En vårsäsong med allt hårdare tiforestriktioner från polisen. Samtidigt så blir tifona bara bättre och bättre. Ny uppvisning på Gamla Ullevi i går.

FotbollDirekt utser omgångens tifo – ett tifo vi utser till bästa för varje omgång. Efter säsongen koras en vinnare, den klubb vars supportrar haft genomgående högst nivå. Passerar en omgång utan minnesvärda tifon så koras ingen vinnare för den omgången.

IFK Göteborg-Hammarby på Gamla Ullevi i går, över 14 000 åskådare, perfekt väder, chansrik match trots 0-0. Och det här tifot:

New York state of mind? Nej, Gbg state of mind! Fyra dagar efter det här kanontifot mot Malmö så följs det upp med en hyllning till staden som fick supportrar till konkurrerande lag att lyfta på hatten på sociala medier.

Och det är bara att stämma in. Klubbens hemstad som tema är klockrent och när det dessutom är så snyggt som här så är det gjutet som omgångens tifo.

Det kanske är dags att börja fråga sig om det hänger ihop? Polisens restriktioner och samtidigt supertifon på läktarna. Vid den här tiden i fjol var det inte samma höga jämna nivå. Nu kommer det i omgång efter omgång. Att Blåvitt har två tifon av den här klassen på fyra dagar, det är bara att applådera.

Sex utmärkelser så här långt, efter nio omgångar:

IFK Göteborg: 2

Hammarby: 2

Malmö FF: 1

AIK: 1