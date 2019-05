Polisen förbjöd större flaggor inför AIK:s senaste hemmamatch. Nu väntar Falkenberg hemma på måndag och Gnaget väljer då att stötta AIK Tifo med en kampanj, där tio kronor per biljett går till tifogruppen. En satsning som kommer bli återkommande:

– Planen är att ha en match per säsong under 2020 med insamling till AIK Tifo, säger AIK:s biljettansvarige Fredrik Söderberg till FotbollDirekt.se.

AIK möter Falkenberg hemma på måndag – till den matchen har en kampanj dragit igång, där AIK säljer biljetter för 75 kronor på hela arenan. Tio kronor per kampanjbiljett kommer skänkas till AIK Tifo. En kampanj som tydligt tar ställning för tifon, och det under en allsvensk vårsäsong där polisen valt strategin att gå hårt mot tifoverksamheten för att komma åt bengaler.

AIK:s biljettansvarige Fredrik Söderberg säger att man från klubbens sida ser kampanjen som en manifestation för supporterkulturen:

– Utan publik har vi ingen supporterkultur. Allt hänger ihop. Sedan för att få så stark effekt som möjligt av den här kampanjen så har vi valt att kraftigt reducera priset. Det handlar om att manifestera för supporterkulturen, som är bland det viktigaste som allsvenskan har, säger han.

– Vi har samlat in nästan 20 000 kronor och det har bara gått några dygn sedan kampanjen lanserades. Vi vet att många supportrar har haft fokus på matchen innan, borta mot Helsingborg, och vi är säkra på att det kommer rulla på dagarna tätt inpå och matchdag. Vi är väldigt nöjda med insamlingsresultat så här långt.

Att få in mycket publik till en match som är bland de mer svårsålda (Falkenberg) har inte varit det primära, säger Söderberg:

– Det är sekundärt och rätt kortsiktigt. Vi kan leva med att det blir en mindre siffra i en sådan match. Däremot ville vi koppla tifoinsamlingen till vårt arrangemang. Då är det en bra lösning att man måste komma dit och vara på plats för att AIK Tifo ska få del av biljettintäkten.

Så sent som dagen inför AIK:s senaste hemmamatch mot AFC Eskilstuna så framkom att AIK i arrangörstillståndet ålagts förbud mot flaggor större än 1 gånger 1 meter. Det var första hemmamatchen för AIK med ett förbud mot större flaggor från polisen. Om det blev startskottet för att köra kampanjen?

– Egentligen inte. Kampanjen är på inget sätt ett direkt svar på någon specifik aktion, varken från polisen eller någon annan aktör. Däremot upplever vi att delar av vår supporterkultur i är ifrågasatt. Tifo är en väldigt viktig del av det som är allsvenskan och det som är AIK. Om man försvårar för tifogrupperna… i förlängningen så går det ut över allsvenskan som helhet. Så det är ingen specifik händelse som ligger bakom, utan snarare en större och bredare utveckling.

Dagen före det att kampanjen sjösattes så var det derby mot Djurgården på Tele2 Arena, och AIK:s tifo inför matchen var i mångas ögon ett av de finaste så här långt i allsvenskan.

– Det var ett fantastiskt tifo som levererades i derbyt. Det där sköter AIK Tifo helt själva, vi i AIK Fotboll hade ingen aning om vad som var på gång. Men resultatet var fantastiskt, och visst, det var ett väldigt bra sammanträffande att det kom inför den här kampanjen. Men det är inte kopplat på något sätt.

Och en sak är klar – det här blir ingen engångsföreteelse. AIK planerar att göra den här kampanjen återkommande.

– Det är planen. Vi vill alltid jobba med fasta format. Jag tror inte på ytliga, kortsiktiga kampanjer. Planen är att ha en match per säsong under 2020 med insamling till AIK Tifo. Det gör det lättare för oss att prissätta den matchen, och kanske även lättare för AIK Tifo att planera tifon om de vet vilken match det är.