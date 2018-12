Foto: Bildbyrån

Aslak Fonn Witry väljer bort Rosenborg för Djurgården. Det står nu klart. Trots att hans klubb helst ville göra affär med norska mästarna så blir det nu den allsvenska tabellsjuan.

– Han har bestämt sig för oss det stämmer, bekräftar Bosse Andersson för FotbollDirekt.se

Djurgården presenterade så sent som i går norske målvakten Per Kristian Bråtveit. Det blir Haugesundspelaren som ska få utmaningen att ta sig an förstaposten efter Andreas Isakssons era.

Men nu kommer snabbt nästa norska djurgårdsgrej.

Norsk koloni på gång i ett Dif som nu börjar ta form? Detta i ett Djurgården som anses vara ute efter 4-5 nya namn i kommande fönster.

Nu är hur som helst det andra på plats i högerbacken Aslak Fonn Witry.

90 matcher för Ranheim.

Det som såg ut att svänga åt Rosenborgs fördel, som till sist gick in med kraft kring 22-åringen från egna regionen i Trondheim, får nu se honom med ett nysignerat fyraårskontrakt med Djurgården.

Witry väljer alltså Djurgården – detta i konkurrens med Rosenborg. Norska mästarna som är en sådan gigant sedan så länge i Skandinavisk klubblagsfotboll.

En prestigeaffär, inte minst för ett så hårt prövat Dif som under det år som har gått.

När FotbollDirekt nu under torsdagsmorgonen har varit i kontakt med norska journalister så beskrivs hur den här spelaren konkurrerat om att rent utav vara hela norska ligans bästa ytterförsvarare. En snabb och – näst in till, extremt offensiv spelare som ideligt vill framåt – men utan att spela rysk roulette defensivt. Så låter det.

– Han bestämde sig i går eftermiddag. Det är ett imponerande beslut. Han har trott på vad vi visat honom och väljer alltså bort norska mästarna och en pojkdröm som det väl är för nästan alla i Norge, att spela för Rosenborg, speciellt om man är från Trondheim, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

– Nej, men det är klart att det handlar om en klasspelare. Vi är otroligt glada för det här. Att han vågade göra det. Det kommer han att tjäna på, säger Dif-basen och formulerar sig snabbt så här:

– Det är viktigt sportsligt för oss detta. Vi fick inte hem någon högerback under säsongen, nu har vi det och någon som Witry som håller mycket hög klass.

– Ja, men vi är bra. Djurgården är bra och så har vi visat en sportslig plan som han trodde på, liksom Per-Kristian Bråtvei.

Norrmän är det nu nya temat i Djurgården? Fredrik Ulvestad sedan tidigare och Niklas Gunnarsson som precis lämnat…

– Nej, men det har blivit så här. Men det är ingen ny strategi, inte mer än att norsk fotboll är bra och att vi länge har jobbat hårt på nya namn. Nej, vi försökte inte med något av dessa i somras men det är namn vi har haft kunskaper om under lång tid.

FotbollDirekt erfar vidare, något vi skrev om redan under gårdagskvällen, att huvudanledningen till att Aslak Fonn Witry valde bort Rosenborg (där han tidigare spelat) för Djurgården är för att han bott hela sitt liv i Trondheim och att han vill testa något nytt. Det tillsammans med Dif:s presentation och vad man kunde visa upp när han besökte Stockholm blev avgörande.