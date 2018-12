Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg bryter med sin stjärnsponsor Prioritet Finans. Men Nisse Wiberg har inte tröttnat på den allsvenska fotbollen och lovar att Prioritets satsning på Djurgården inte är i fara.

– Det står starkt och fast. Om jag kan satsa ännu mer i Djurgården? Det vill jag inte vara på just nu men vi lämnar inte Djurgården, betonar vd:n Nils Wiberg för FotbollDirekt.se.

Ett långt och många gånger väldigt uppmärksammat affärsavtal går mot sitt slut.

Prioritet Finans lämnar efter åtta år som en av IFK Göteborgs huvudsponsorer men ändå inte svenska toppfotbollen.

Nisse Wiberg som gått in även i Djurgården med pengar utesluter inte att avtalet med stockholmarna som kostar miljoner per år kan komma att växa, liksom att hans Prioritet Finans går in på förbundsnivå.

Klart är hur som helst att han nu tar ett steg tillbaka i IFK – om än inte helt lämnar. Nisse Wiberg släpper inte sitt engagemang utan kommer att verka i en mindre roll i Blåvitt när avtalet mellan Prioritet Finans och IFK Göteborg löper ut vid årsskiftet.

Det är ju inte länge sedan Wiberg kritiserade IFK Göteborgs ledning och kallade det för ”tiggeri” när klubben valde att gå efter riskkapital igen.

För FotbollDirekt känner han mest av allt ett stort vemod. Att han nu väljer att ta ett steg tillbaka har haft sina kval att komma fram till. Det är uppenbart när FD får prata med den 70-årige affärsmannen.

– Jag ska i sanning säga dig, det här är inte lätt. Det känns tungt i hjärtat i dag. Det är sorgligt men allt har ett början och ett slut, även om det inte är slut i ordets bemärkelse. Jag kommer ju att finnas kvar i Blåvitt men inte som huvudsponsor, förtydligar pampen för FotbollDirekt.se.

Men du har inte tröttnat på allsvenska fotbollen och satsningen med Djurgården är inte heller på väg att gå samma väg som Blåvitt?

– Nej, nej. Det ligger väldigt fast. Du vet ju vad jag tycker om Bosse Andersson och Henrik Berggren. Det är bra män. Men det är för tidigt att säga om mer med Djurgården. Jag kan inte svara på det just nu men jag kan säga att vi även har funderingar på att göra saker på förbundsnivå i svensk fotboll.

– Ja, det är viktigt att synas för oss i allsvenskan. Det är det fortfarande och där har vi Djurgården men så hoppas jag ju fortsatt att det går bra för IFK Göteborg.

Nisse Wiberg som tidigare i torsdags uttryckte sig så här för tidningen GT:

”Jag hoppas och tror att det är någon av intressenterna i detta bolag som är IFK Göteborgs nästa huvudsponsor. Det vore rimligt att inte bara ha som intresse att köpa och sälja fotbollsspelare, utan också att ekonomiskt stötta IFK Göteborgs hela verksamhet, och inte minst klubbens ungdomsverksamhet”.

Hur ser du på anledningen till att ni backar från ett huvudsponsorsskap som ni haft så länge?

– Men vi har gjort det här i åtta år och jag har bidragit med stora resurser under många år nu. Mängder av resurser. Vi har kanske lite olika uppfattning om hur klubben ska styras. Så år det…Nu hoppas jag bara att andra kliver fram och bidrar. Det hoppas jag verkligen. Jag har varit med som supporter så länge så mina känslor för IFK Göteborg försvinner verkligen inte. Ja, men jag var ju med redan 1982 men då som supporter så jag vet verkligen vad den här klubben handlar om och betyder för så många människor. Då var vi ju bland de bästa klubbarna i hela Europa.