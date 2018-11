Foto: Bildbyrån

MALMÖ. Besiktas vände och vann borta mot Sarpsborg med 3-2 och helt plötsligt ligger turkarna tvåa i gruppen före Malmö, ett MFF som under torsdagskvällen hämtade upp 0-2 till 2-2 mot gruppettan Genk. Nu är skåningarna piskat att vinna i Istanbul, men Oscar Lewicki räds inte utmaningen.

– Genk är det bästa laget i gruppen och har ännu vassare spelare än Besiktas, säger mittfältaren till FotbollDirekt.se.

Från jumbo till andraplats i Europa League-gruppen. Besiktas 3-2-mål i 90:e minuten borta mot Sarpsborg under torsdagskvällen kastade om det mesta inför sista, avgörande omgången.

Malmö FF drabbar samman med Besiktas på bortaplan i mitten av december, ett MFF som nu hemma mot Genk hämtade upp 0-2 till 2-2. Oscar Lewicki prickade snyggt in reduceringen efter dryga timmen spelad innan Marcus Antonsson nästan per omgående dundrade in kvitteringen.

Lewicki tycker resultatet mot belgarna är godkänt, även om han och hans mannar helst skulle ha vunnit.

– Med tanke på att vi låg under med 2-0 får vi vara rätt nöjda med 2-2, säger Lewicki till FD och kommenterar sedan sitt mål.

– Det hör inte till vanligheterna men det passade bra i dag.

Vad säger du om resultatet i Norge i kväll?

– Besiktas vann 3-2 va? Det känns okej. Vi har det i egna händer i sista matchen även om det är en tuff uppgift. Vi har en skön positiv känsla. Det är riktigt bra lag som vi möter, men jag tror ändå att Genk är det bästa laget i gruppen. De har ännu vassare spelare än Besiktas.

Har Genk verkligen vassare spelare?

– Ja, jag tycker det, men det kommer bli en härlig utmaning.

Lewicki har tidigare för FD berättat att insatsen mot Besiktas är årets bästa av MFF. Samtidigt var skåningarnas prestation borta mot Genk allt annat än bra. Är det då rättvist att bedöma Besiktas som ett sämre lag?

– Alltså, är Besiktas på sin toppnivå är de ett värdslag i princip, men det tycker jag Genk också är. Genk är ett riktigt bra lag med individuella kvaliteter. Det kommer bli en tuff match mot Besiktas, men jag har som sagt en positiv känsla.