Det var under måndagskvällen som Hammarby presenterade Darijan Bojanic som sitt senaste nyförvärv. Sex mål och åtta assist från sin mittfältsposition var 23-åringens facit i Helsingborg den här säsongen och FD:s krönikör Magnus Österberg berömmer Bajen för transfern.

– Här tror jag att Hammarby träffat rätt. Darijan har ett passningsspel som håller hög allsvensk klass, säger han.

Redan 2013 debuterade Darijan Bojanic i IFK Göteborg, detta efter att samma år värvats från Öster. Den då 18-åriga mittfältaren gjorde sju matcher, varav en från start, under debutsäsongen i Blåvitt – men succén uteblev och sommaren 2014 skrev han i stället på för Helsingborg. Bortsett från en lånesejour i Östersund under halva fjolårssäsongen har Bojanic varit trogen Helsingborg – men så under måndagskvällen presenterades han för Hammarby.

Mittfältaren skrev på för 3,5 år med Bajen och en som anser att tabellfyran gjort en bra värvning är FD:s krönikör Magnus Österberg.

– Darijan har en passningsfot och ett passningsspel som håller hög allsvensk klass. Han är i en bra ålder och varit med ett tag. Han väntar fortfarande på det där riktiga lyftet för han har ju varit lovande ganska länge, säger Österberg som imponeras av Bojanic facit i år med sex mål och åtta assist.

– Han är ju ingen superoffensiv spelare och förmodligen är detta hans bästa säsong i karriären. Darijan har producerat riktigt bra i år och är en spelartyp som Hammarby letat efter så jag tror att de träffat rätt här!

LÄS: NÄSTA MAN SOM ÄR NÄRA HAMMARBY

Bojanic har tidigare hamnat i gräl med såväl Blåvitts dåvarande tränare Mikael Stahre som Helsingborgs dito Henrik Larsson. Att 23-åringen i dag ska ha några disciplinära problem är inget Österberg känner till eller som han tror att Bajen i så fall inte kan handskas med.

– Det är ju upp till tränaren Stefan Billborn att hantera sådana saker, men Darijan har nog mognat som spelare. Nej, jag ser inte att det skulle vara problem, men sedan gillar väl ingen spelare att bli bänkad.

Lånesejouren till Östersund i fjol blev inte så lyckad, bara fyra matcher?

– Ja, men det var en ganska tuff tid att komma till Östersund, de var ju väldigt bra då så det var ingen lätt sits för Darijan. Nu har han som sagt visat i årets superetta vilken bra spelare han är!

I slutet av årets allsvenska säsong åkte Hammarbys mittfältsdynamo Junior på en korsbandsskada. Stockholmsklubben har själva inte kommunicerat när de tror att 26-åringen är tillbaka i spel, men Österberg tror inte att det sker innan sommaren. Bojanic går därmed in i startelvan bredvid Jeppe Andersen på mitten, anar Österberg.

– Darijan är nog definitivt värvad för att vara en startspelare och det förväntar han sig troligen också. Han hade sin säkra plats i HIF, men nu är det givetvis mer osäkert. Bajen behöver bygga en trupp som är mer slagkraftig än tidigare. En ersättare till Junior hade de inte riktigt i år, så Bojanic är helt rätt spelartyp att få in nu!