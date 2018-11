Först Galatasaray i går och mindre än 24 timmar senare påstår nu franska Rennes finnas med i bilden kring Djurgårdens Aliou Badji. Sportchefen Bosse Andersson tar emellertid rivstarten Silly Season kring stjärnan med ro.

– Vi känner strömningar kring honom men vi har inga som helst kontakter med klubbarna som nu nämns, avfärdar Andersson för FotbollDirekt.se.

Aliou Badji närmade sig under hösten den allsvenska skytteligatoppen. Djurgårdens egentligt ende renodlade anfallare bar en tung last efter sommaren och Tino Kadewere-transfern – och han gjorde det till sist framgångsrikt. Åtta mål hann det bli från den 21-årige anfallaren från Senegal.

Siffror som ser ut att ha räckt för att göra honom högintressant för europeiska klubbar, Bosse Andersson bekräftade redan tidigare i höst att man hade kunnat sälja honom i sommarfönstret. Senegalanfallarens framträdanden i juli och augusti ska ha lockat fram ett bud på 20 000 000.

Enligt vad FotbollDirekt.se erfar pengar som är mil i från målsättningen med den unge afrikanen.

LÄS: BADJI – ”NEJ, JAG KAN INTE”

Samtidigt börjar det nu skrivas om honom på ett sätt som aldrig tidigare. Turkiska storklubben Galatasaray så sent som i går och i dag en ansedd fransk klubb som Rennes. Något som än så länge ser ut som ett spel kring ett namn som just nu flyger hem till Senegal..

– Det kommer att skrivas spaltmeter om den här killen så vad ska jag säga? Ja, till att börja med så kan jag säga att någon kontakt med dessa klubbar finns verkligen inte. Sedan kan jag ju säga att det är väldigt sannolikt att han någon gång under 2019 kommer att gå utomlands. Men jag kan ju säga att det inte är någon spelare vi släpper lättvindigt.

Enligt vad FotbollDirekt.se finns just nu flera olika agenter inblandade kring stjärnan och han uppges just nu för FD har flera olika som alla jagar lösningar åt den unge stjärnan. Ja, ni hör det snurrar snabbt kring ett namn som har kontrakt fram till i december 2020.