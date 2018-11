Foto: Bildbyrån

Hammarby låg topp tre hela säsongen, men tappade Europaplatsen i sista omgången. Mittfältsgeneralen Jeppe Andersen har svårt att släppa lagets antiklimax.

– Det kommer ta lång tid. Det är stor besvikelse, säger dansken till FotbollDirekt.se.

Länge var det Hammarby som var i förarsätet gällande SM-guldet. Laget som toppade allsvenskan hela våren var fortsatt med i racet under sommaren – men tappade sedan slagkraft.

Inför sista omgången låg laget trea och hade fortsatt en Europaplats i egna händer, men så slutade det 3-3 i Östersund samtidigt som Malmö besegrade Elfsborg med 1-0. MFF förbi Bajen och i stället slutade Stockholmsklubben fyra – en placering de inte haft på hela säsongen. Danska mittfältaren Jeppe Andersen har fortfarande inte smält sitt lags antiklimax.

– Det kommer ta lång tid. Vad säger man… En fjärdeplats har man inte så mycket nytta av. Nu hoppas jag att vi vinner cupen nästa år eller att lagen som slutade topp tre vinner den så att vi tar oss ut i Europa. Men det är stor besvikelse. Hela säsongen har vi legat topp tre och så tappar vi i sista omgången, säger 25-åringen till FotbollDirekt.se.

Vad tror du är anledningen till att ni dalade från serieledning till en fjärdeplats?

– Det är många saker, men under första halvan av säsongen spelade vi på vår högstanivå och det var många spelare som gjorde mål på allt. Under andra halvan av säsongen däremot fick vi kämpa betydligt mer för varje mål och vi hade inte alls samma flyt som under våren.

I en intervju med FotbollDirekt i går berättade Pa Dibba, som efter vårens braksuccé såldes till Kina, att han inte tycker att Hammarby lyckades ersätta honom efter försäljningen av den vindsnabbe 31-åringen. Jeppe Andersen tror dock inte att det hade gjort någon jätteskillnad.

– Dibba är en otroligt bra spelare i djupled, men jag skulle säga att det var många matcher under hösten som lag spelade väldigt lågt mot oss så jag är inte säker på att han eller någon annan hade fått så mycket utrymme ändå. Men ah, just Dibba gjorde ju väldigt mycket mål hos oss så det är klart att vi hade behövt honom.

Er fjärdeplats i år är dock Hammarbys bästa placering sedan 2006. Känner ni ändå inte någon stolthet över det?

– Naturligtvis, det är ju ett väldigt bra resultat om man ser till förväntningarna inför säsongen, då sa väl folk att vi skulle sluta åtta, nia liksom… Men med tanke på var vi låg i tabellen i våras och i somras är ju detta ändå en stor besvikelse.