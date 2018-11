Sef utreder just nu frågan om VAR i svensk fotboll. Nu avslöjar Hammarbys sportchef att söderklubben är positivt inställda till att införa videohjälpmedel i allsvenskan för att underlätta domarnas arbete.

– Jag tycker det är för många där avgörande beslut varit felaktiga under året. Inte bara för Hammarby, säger han till FotbollDirekt.se.

Domarnas insatser har argumenterats flitigt den här allsvenska säsongen.

I flera europeiska ligor har VAR (video assistant referee) införts och i somras kunde FD avslöja att föreningarna i allsvenskan och superettan har bett Sef (föreningen Svensk elitfotboll) att utreda frågan för deras räkning.

Men så sent som i går kunde FD berätta att VAR dock, av flera anledningar, inte hinner komma till skott redan till nästa säsong. En första utredning kommer att presenteras inom kort för klubbarna.

– Det jag kan säga är att vi har det uppe på agendan. Vi har medlemsmöte den 19:e november, då kommer vi ge en första avrapportering av vår utredning till klubbarna. Så får de ta ett inriktningsbeslut om huruvida vi ska gå vidare därifrån. Vi har möten i januari och mars också, vi får helt enkelt se hur den här frågan tas vidare, sa Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till FD i går.

En av klubbarna som är tydligt för VAR i allsvenskan är Hammarby. Sportchefen Jesper Jansson utvecklar:

– Jag tycker att det varit alldeles för många felaktiga och avgörande beslut från domarna under året. Inte bara för Hammarbys räkning utan rent generellt. Alltför många avgörande beslut som gått åt ett annat håll och påverkat poängutdelningen. Finns det hjälpmedel som domarna kan ha nytta av förstår jag inte varför man inte skulle använda dessa, säger Jansson till FotbollDirekt.se.

Var går gränsen mellan teknik och den mänskliga faktorn i domsluten?

– Nej, men man måste ha kvar den mänskliga faktorn och inte göra fotbollen alltför teknisk. Man ska inte ta bort charmen helt med avbrott hela tiden. Men att kunna använda tv-bilder och olika typer av kommunikation måste man kunna göra. Fjärdedomarens roll kanske går att utveckla? Varför skulle han inte kunna stå med till exempel en Ipad där han ser tv-bilderna kan och kommunicera med huvuddomaren för att underlätta i bedömningen.

– Fjärdedomaren kan vara ett stöd i tekniken och ha en snabb kommunikation via headset som gör att avbrottet inte blir mer än någon sekund.

En fråga som Jesper Jansson särskilt söker klarhet i är frågan om tilläggstid. Vem bestämmer och vad avgör om det blir två minuters tillägg eller fem minuters tillägg. Är det effektiv tid som gäller på tilläggstiden eller inte. Jansson anser att det blivit otydligt och godtyckligt från domare till domare.

– Det höftas för mycket i min mening och det påverkar oerhört många matcher i år där avgörande situationer tillkommit. Hur kommer domarna fram till hur mycket tillägg det är, jag har försökt få reda på det, men man får olika svar. Det påverkar många matchers utgång och vi behöver veta vad som gäller. Och det tror jag publiken också vill veta, säger han och fortsätter:

– Om domaren tar ett snack med en spelare i 30 sekunder, ingår det i matchtiden eller är det ett avbrott och bör läggas till på tillägget? Det enda vi egentligen vet är att varje byte är ett påslag på 30 sekunder. Men sen då, om en spelare tar en minut på sig att vandra av planen, läggs det i så fall på klockan?

– Å andra sidan får vi böta om vi kommer en minut sent in på planen i paus. Där är man väldigt strikta. För oss är det en viktig fråga. Debatten kring detta eskalerade i AIK-Malmö-matchen (Sebastian Larssons frisparksmål på tilläggstid) men det finns liknande situationer tidigare under säsongen.

Känner du att Hammarby blivit snedfördelade av domarna?

– Det har vi men det gäller inte bara Hammarby. Det är fler som drabbats. Vi har lyft frågan för domarna vid flera timmarna om effektiv speltid. Med all respekt för dem så behövs ett forum där vi kan lyfta den här typen av frågor. Jag vet inte riktigt vart man ska gå i dag utan det blir ofta att man tar det med domarna i samband med matcher, och det blir inte alltid bra, utan uppfattas som kritik.

– Då blir det lätt att vi ledare och spelare säger något i media i stället. Jag försöker lyfta frågan när vi träffar domarna inför matcher men det kanske inte är det bästa tillfället. Jag tror många inte vet var vi ska vända oss, alltifrån frågan om VAR till frågan om tilläggstid. Och inte minst handsfrågan, den diskussionen rulla på utan att vi kommer någonstans och det finns inget riktigt forum.

Jansson tycker även att förbundet ska kunna gå in och korrigera varningar och röda kort i efterhand.

– Jag tycker att man ska kunna gradera varningar. Gult kort för en schysst tackling och gult kort för en våldsam satsning bedöms lika. Man borde kunna gradera upp och ned varningar för det är milsvidd skillnad på vad man får dem för. Men konsekvensen är likadan med avstängningar som kan bli avgörande och påverka en hel säsong.

Enligt FD:s uppgifter får man räkna med en kostnad på runt 50 miljoner kronor för att införa VAR-tekniken och ha den tillgänglig på alla arenor. Det ska finnas ett videorum med direktuppkoppling och flera kameror på alla arenor.