Andreas Vindheim inledde årets försäsong piggt för Malmö, men skadade sig i Svenska cup-kvartsfinalen mot IFK Göteborg och missade hela våren. Nu är norrmannen tillbaka och suktar efter revansch.

– Jag tänkte ju att det här skulle bli mitt år. Skadan kom väldigt olägligt, säger Vindheim till FotbollDirekt.se.

Redan inför 2015 års säsong värvades Andreas Vindheim in till Malmö FF från Brann i hemlandet Norge. Högerbacken har dock haft det tufft att slå sig in i elvan. Anton Tinnerholm var under sin tid i klubben hela tiden förstavalet, men när Tinnerholm i vintras lämnade för New York City öppnades platsen upp för Vindheim.

Visserligen hade Eric Larsson anslutit till truppen, men duon började på samma villkor och norrmannen svarade för en fin försäsong. I Svenska cup-kvartsfinalen hemma mot IFK Göteborg i mars månad valde tränaren Magnus Pehrsson att bänka Larsson till förmån för Vindheim, men dessvärre skadade 22-åringen bakre korsbandet och blev borta hela våren.

– Så klart att det varit väldigt frustrerande. Det är aldrig bra tajming när man skadar sig, men det här kom väldigt olägligt för mig. Jag kände att jag var på gång och tänkte att den här skulle bli mitt år. I stället har jag fått vänta 3-4 månader på att köra på nytt, men nu gäller det att komma tillbaka till formen som jag hade i mars, berättar Vindheim för FotbollDirekt.se.

Norrmannen är redo för spel nu efter skadefrånvaron och som utmanare på högerbacksplatsen har han inte bara Eric Larsson, utan även Isak Ssewankambo som anslöt på lån från Molde efter Vindheims skada.

– Konkurrensen är hård. Isak spelar i svenska U21-landslaget och Eric var fantastisk i Sundsvall. Men det ska vara hård konkurrens i en klubb som Malmö.

Du har tidigare haft Åge Hareide, Allan Kuhn och Magnus Pehrsson som tränare i MFF. Vad säger du nu om Uwe Rösler?

– Spännande. En tysk som varit mycket i England och Norge. Bra att få en ny röst med nya idéer. Det känns som sagt spännande och jag tror att det här blir bra. Det har varit väldigt bra tryck och intensitet på träningarna.

Det är inte bara Andreas Vindheim som haft en jobbig vår, hela MFF har mått dåligt med endast 15 poäng på tolv allsvenska matcher. Dessutom förlorade skåningarna cupfinalen mot Djurgården med hela 3-0.

– Nej, det har inte varit någon bra vår, det kan bara bli bättre. Nu har vi fått in ny energi i laget med en tränare som har nya idéer. Vi ska spela i Europa och vi har stor motivation över att visa att vi bara hade en dålig formkurva under våren. Nu ska det bara peka uppåt, konstaterar Vindheim.

Tar ni er till ett gruppspel i Champions League eller Europa League kan det kanske ändå rädda upp året?

– Ja, så klart att det kan det, men vi har som mål varje år att vinna guld och ta oss till gruppspel i Europa. Vi måste göra det bra i serien också, annars blir det ju inget Europa nästa år.