Han hade Novakovic, Andersson och Tjernström. Stefan Söderberg genomförde 1999-2000 en historisk AIK-satsning som stått sig fram till dessa dagar men nu slås av ännu fler satsade miljoner med affärer som Olsson, Larsson och Adu.

– Dagens AIK går att jämföra med det lag som tog oss till Champions League. Det är många kloka, stora affärer. Jag är övertygad om att AIK tar guld nu, säger Stefan Söderberg till FotbollDirekt.se.

Stefan Söderberg genomförde en affär som 1999 saknade motstycke när Andreas Andersson köptes loss från Newcastle i en affär värd 22 miljoner kronor. Det var en enskild satsning som allsvenskan inte hade sett tidigare.

Riskkapital och stora rubriker.

Smått otroliga pengar som än i dag är det enskilt största spelarköp en allsvensk klubb någonsin har gjort. Bara en sådan sak i tider där Malmö FF har över 400 miljoner i resurser.

Det var i augusti -99 han skrev på och effekten blev enorm då AIK samma månad skrällde och gick till Champions League gruppspel och fick matcher mot Barcelona, Arsenal och Fiorentina och mitt i det här stod alltså Stefan Söderberg som visade upp sig i exklusiva kostymer och lika eleganta huvudbonader och fick smeknamnet, ”Mannen med hatten”.

Och det vara bara början. Det fortsatte med att man tog fler landslagsmän som Pontus Kåmark och Teddy Ludic.

Totalt sett ledde det fram till AIK-historiens största satsning och har varit det fram till dessa dagar. Inte förrän nu och det AIK just nu genomför så har vi sett någonting större. Med Sebastian Larsson-affären har nu AIK sedan 2017 satsat omkring, uppskattningsvis, 40 miljoner på nya spelare. Övergångssummor, löner, sign on-bonusar för namn som Nicolas Stefanelli, Kristoffer Olsson, Enoch Kofi Adu,Tarik Elyounoussi, Robert Lundström, Rasmus Lindkvist, Nabil Bahoui, Alexander Milosevic och Sebastian Larsson.

Det är slantar som bara MFF matchar under samma period men där skåningarna nu befinner sig i problem och är långt ifrån toppen – medan stockholmarna gått med i densamma.

Och Stefan Söderberg, i dag 74 år, som mellan åren 1989-2002 och 2005-2006, var det ansikte utåt Björn Wesström nu är för AIK – han imponeras av det vågade spår som nu genomförs.

– Det är helt rätt och lite nu eller aldrig med de resurser AIK har skaffat sig, resurser man aldrig tidigare har haft. Jag tror som sagt att det blir SM-guld nu, säger Stefan Söderberg till FotbollDirekt.se.

– För mig är Sebastian Larsson ett namn som kommer att vara värt allt. Ungefär som när jag en gång i tiden tog Peter Larsson (kom från Ajax) till AIK. Alltså det handlade om stora pengar och det handlar om stora pengar, förstås, nu med Seb Larsson. Det negativa då – och är det i dag också är att AIK inte kommer att kunna tjäna pengar på att sälja Seb Larsson vidare. Men det spelar ingen roll. Jag värvade Peter för guld och så blev det och jag tror Seb kommer att ge samma nu för AIK.

– Vad jag tänkte när jag hörde Seb och AIK första gången? En vinnartyp. När det stod mellan AIK och Djurgården så kände jag på mig att AIK kommer att ta det. AIK är mer färdigt än vad Djurgården är och vad en sådan spelare kräver, säger Söderberg och funderar och pratar så där slipat som man minns honom från dagar när han var ständigt aktuell på kvällstidningarnas sportsidor.

Den satsning som just nu pågår anser han kommer i rätt tid och vid en form av vägskäl som själv en gång i tiden fick vara med om efter SM-guld två gånger om, 1992 och 1998, samt dubbla cupguld.

Nöja sig, eller våga gå vidare på ett sätt som aldrig någonsin tidigare?

På sitt sätt precis som i dagens AIK efter konstanta topplaceringar över en femårsperiod men likväl utan SM-guld sedan 2009. Där till mängder av tuffa uttåg i Europaspelet.

Svaret vet vi ju nu. AIK:s styrelse har valt att agera som den för 20 år sedan.

– Man måste ju ut i Europa. Det är lite nu eller aldrig när resurserna finns, AIK och Björn Wesström gör rätt. Jag menar AIK har just nu ett lika bra lag namn för namn som Malmö, trots MFF:s enorma resurser. Dels så handlar det om att någon klubb måste våga möta MFF:s satsning men det handlar också om att AIK har resurser att göra det man gör just nu. Ja, truppen är stark. Mycket stark. Vi hade ju förstås en fantastisk trupp när vi gick till Champions League men det här kan jämföras. Sedan vet jag ju inte exakt hur stor satsningen är men 30-40 miljoner har det säkert kostat sedan i fjol.

– Men det är helt rätt. Det är ut i Europa som gäller. Det är bara det som gäller om man som allsvensk klubb ska klara att ta nästa steg.

Hur ser du på Björn Wesström och det jobb som nu måste jämföras med framgångseran 1998-2000?

– Han gör ett klokt jobb. Sportsliga kunskaperna är stora och han är verbal och han har överlevt jobbet länge. Det krävs förstås styrka för att göra det i en klubb som AIK.

Ta ut din topp-3 från dina år i AIK – och peka ut namnen som du 2018 ser som AIK:s topptrio?

– Jag säger Novakovic, jag säger Andreas Andersson och Daniel Tjernström. Jag var också med om att ta Nisse Johansson till AIK. Ja, ni ser ju vad han blev för AIK, skrattar Söderberg och fortsätter:

– I dag säger jag Per Karlsson, Seb Larsson, Kristoffer Olsson och så Henok Goitom. Jo, jag måste ha med honom också. Går inte att gå förbi honom.

Du såg ut som den där internationella pampen, som gillade snabba spektakulära affärer och glansen – och riskerna. Du såg ut att leva snabbt och i ett sus och dus och blev också kontroversiell. Det är lätt att tro att du älskar den AIK-satsning som just nu rullar…

– Men det är klart att det är speciellt. Det handlar om att sälja en produkt. Mitt förhållande till styrelsen var… jag hade idéer hela tiden och jag frågade hela tiden, jo, det här… har vi råd? Ja, eller nej – och så körde jag. Det blev enorma förväntningar då, även om det är värre i dag med sociala medier. Jo, jag gillar som sagt det AIK gör just nu men nu blir förväntningarna just enorma, inte minst på Rikard Norling som nu ska få ihop det här.