Svenska cupen-kvartsfinalerna lottades förra söndagen. I dag Malmö FF-IFK Göteborg. FotbollDirekts krönikör Magnus Österberg här om Svenska cupens vinterfester. SÅ här går det helgen – match efter match.

SVENSKA CUPENS KVARTSFINALER

Malmö FF – IFK Göteborg, lördag kl. 13.00.

Magnus Österbergs kommentar:

– Hetaste mötet på pappret. Det går inte säga något annat än att Malmö måste vara stora favoriter. Det är inte så att Blåvitt inte kan skrälla och rycka upp sig, men MFF bär helt klart favoritskapet. Detta blir också det första riktigt stora testet för bägge lagen och det ska bli kul att se hur de tacklar det. Blåvita spelare, ledare och supporters vill säkert inte känna av att man är sån ”underdogs” som jag anser att de är men en titt på fjolåret och på slagstyrkan i de båda trupperna kan jag inte se det på annat sätt. IFK Göteborg har påbörjat ett nybygge och har säkerligen en massa ny, fräsch kraft att mobilisera men jag tror som sagt inte att det räcker till här.

Så stora är procenten till avancemang: 70-30 till Malmös favör.

Östersund – Gais, söndag kl. 17.00.

Magnus Österbergs kommentar:

– Gais det enda superettanlaget som är kvar i cupen och de tog sig vidare från en tuff grupp med två allsvenska lag (Elfsborg och Hammarby). De har gjort sin grej vilket de ska ha extra mycket kredd för. De gjorde hela tio mål i gruppspelet, men nu sätts de verkligen på prov då Östersund är ett utpräglat passningsorienterat lag. Gais pressade sönder Bajen på Tele2, men är det något lag som är skickliga på att spela sig ur en sådan press är det Östersund och då kommer det finnas stora ytor… Som sagt, Gais är trots allt ett superettanlag och man ska också komma ihåg att Östersund tack vare sina Europa League-matcher mot Arsenal är längre fram i sin ”försäsong” än de andra allsvenska lagen. Att Östersund kan sakna flera spelare som är sjuka, kanske så många som fyra stycken, förändrar inte mycket. Under andra halvan av förra säsongen fick Graham Potter ”testa” att rotera i truppen lite när spelschemat blev väldigt tufft när man kvalade till , och sedan tog sig in i, Europa League. Jag tror han lärde sig mycket av det. Och truppen ser minst lika stark ut.

Så stora är procenten till avancemang: 90-10 till Östersunds favör.

Djurgården – Häcken, måndag 19.00.

Magnus Österbergs kommentar:

– Lurig match! Häcken har verkligen gjort fina resultat under försäsongen och känslan är att Djurgården, trots tre segrar i cupen, inte riktigt varvat upp. Många nya spelare ska in i laget och de har tappat tunga pjäser i offensiven som gjort att anfallsspelet varit lite trevande. Som sagt, Andreas Alm har fått en flygande start som tränare i Häcken och det här är ett väldigt ovisst möte, men jag tycker ändå Djurgården får rankas som favoriter. De spelar på hemmaplan och har så pass mycket kvalitet i truppen. Häcken har ju övertygat väldigt mycket under försäsongen, men de kan inte vinna hela tiden och det känns som att de nu kommer allt närmre en förlust. En extra morot för Djurgården är att derby mot AIK väntar i semifinalen om de svartgula slår ut Örebro! Förväntningarna på Djurgården är givetvis stora efter det lyckade förra året och att det under sommarn stundar ett Europa-kval. Nu är det skarpt läge på riktigt och det första riktiga testet

Så stora är procenten till avancemang: 60-40 till Djurgårdens favör.

AIK – Örebro, tisdag kl. 18.30.

– AIK är så pass bra att det vore en jätteskräll om de inte vinner matchen. AIK spelar nu på sin riktiga hemmaplan och även om de inte är vana vid gräset tror jag att de gynnas av att lira på Friends och inte Tele2, vilket de gjort i gruppspelet. ÖSK är ju ännu mer ovana det..Med ytterligare en träningsvecka i benen lär fler och fler detaljer sitta allt bättre i de svartgula kropparna och benen. Vad Rikard Norling väljer för startelva är det för tidigt att sia om, men i nuläget verkar det vara mer eller mindre skadefritt i i AIK även om väl Daniel Sundgren inte lär matchas in riktigt ännu. ÖSK är ett lag som man aldrig riktigt vet var man har och de var vassa i gruppspelet, men AIK skriker efter en titel och är så pass mycket bättre än vad Örebro är. ÖSK lär givetvis kunna dra fördel av att de kan spela helt utan press, den ligger på hemmalaget. Det är klasskillnad mellan lagen och det avgör den här kvartsfinalen!

Så stora är procenten till avancemang: 80-20 till AIK:s favör.