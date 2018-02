Foto: Bildbyrån

Efter tre år i AIK valde Johan Blomberg att skriva på för MLS-klubben Colorado Rapids. Trots att mittfältaren nu befinner sig i USA har han inte slutat följa det som sker på hemmaplan och 30-åringen är mäkta imponerad av Gnagets satsning.

– Truppen känns otroligt stark redan nu. Min känsla är att de vinner guld i år, säger Blomberg till FotbollDirekt.se.

Johan Blomberg var poängkung i Halmstad 2014. Mittfältaren svarade för sju mål och sex assist och värvades till AIK.

Väl i Stockholmsklubben var Blomberg ordinarie både under Andreas Alms och Rikards Norlings ledning. 2015 var mittfältarens bästa poängnotering med sex mål och fem assist. Efter årets säsong löpte 30-åringens kontrakt ut och precis som Stefan Ishizaki valde Blomberg att lämna.

Medan Ishizaki återvände till Elfsborg testar Blomberg nu ett spännande äventyr i USA. I början av januari skrev han på ett tvåårskontrakt med MLS-klubben Colorado Rapids och nu är han på träningsläger i Arizona, där det blev två mål och två assist i en och samma match i fredags. För FotbollDirekt berättar Blomberg om första tiden i USA.

– Vi är på vårt andra träningsläger i Arizona. Mitt visum var lite fördröjt så jag kom för sent två dagar till det första lägret så det var lite tufft och det var en stor omställning. Vi spelade två matcher och det gick ändå bra de första dagarna. Vi åkte sedan tillbaka till Denver innan vi på nytt reste till Arizona. Vi hade match i fredags mot ett lite sämre lag, inget MLS-lag utan från någon division under. Jag spelade andra halvan av matchen, vi vann med 9-0 och jag gjorde två mål och två assist. Skönt att göra mina första mål för klubben och överlag var det en bra match. Ändå skönt att visa för tränarna för om mindre än två veckor spelar vi Champions Cup (cupspelet i Nordamerika) och vi blev lottade mot Toronto som är regerande mästare. Det är det vi förbereder oss för nu, säger Blomberg till FotbollDirekt.se.

I Toronto spelar en viss Sebastian Giovinco, som länge spåddes bli Italiens nya superstjärna ihop med Mario Balotelli. Ligaspelet drar sedan igång 10 mars och de flesta MLS-lag har någon stor profil och i Blombergs Colorado är det den förre detta Manchester United-målvakten och USA:s landslagskeeper Tim Howard som är affischnamnet.

Colorado spelar precis som AIK 3-5-2 och Johan Blomberg är tilltänkt som en av två offensiva mittfältare på tremannafältet.

– Det var en av anledningarna till att jag gick hit. Det är samma system och samma roll, sedan är det klart att det skiljer en del med taktiken och så, men allt känns jättebra så här långt.

LÄS: STORA ORDEN OM GNAGETS NYA AFFÄR

I Colorado finns även mittbacken Axel Sjöberg, som tidigare spelat i Djurgårdens juniorlag. Den 201 centimeter långe Sjöberg har varit i Colorado sedan 2015 och Blomberg lyfter fram landsmannen som en faktor till att han trivs så bra med sin nya tillvaro.

– Min svenska kompanjon Axel Sjöberg har hjälpt mig mycket. Han har gjort att jag känt mig välkommen och gett mig tips på vad man kan göra privat här. Övriga i laget är också jättetrevliga. Nu väntar jag på att familjen ska komma också, vilket de gör 17 februari. Då flyttar vi in i huset. Det blir skönt. Det är ju familjen som man saknar. Allt annat känns bra.

Det är rätt kallt i Denver va?

– Ja, fast det är flest soltimmar där i hela USA. Det är över 300 soldagar per år där. Det är lite kallt på morgonen, men så fort solen kommer fram är det skönt. Jag tycker att det är en grym stad. Jag har redan varit på en basketmatch och en hockeymatch. Jag har dock inte varit uppe i bergen än, det är ju något som man ska göra. Det finns en bra mix i staden.

Saknar du Sverige?

– Det känns jättebra här, men jag saknar ju familjen som kommer snart. Givetvis trivdes jag bra i AIK också och helst hade jag velat vara på bägge ställena, men jag ångrar inte mitt val.

På tal om AIK har Stockholmsklubben rustat ordentligt inför årets säsong. Budimir Janosevic, Robert Lundström, Joel Ekstrand, Enoch Kofi Adu, Stefan Silva, Tarik Elyounoussi och Nabil Bahoui (lån) har alla anslutit till klubben under vintern och Johan Blomberg tror på SM-guld.

– AIK har värvat väldigt bra. Det känns som att det här är den bästa truppen på väldigt länge så här tidigt in på säsongen. Under mina tre år i AIK hade vi lite sämre trupp under våren men fick in väldigt starka namn på somrarna. Nu känns truppen otroligt stark redan nu. AIK är definitivt en stark guldkandidat och min känsla är att de vinner guld i år.

Har AIK bättre trupp än Malmö?

– Ja, jag tycker det. Backlinjen är intakt och de har fyllt på med mittfältare och anfallare. Det känns som att AIK blir jäkligt bra i år.