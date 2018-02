Foto: Casper Nordqvist

AIK reste i går hem från Dubai efter ett elva dagars långt läger. FD:s reporter Casper Nordqvist, som bevakade laget under en veckas tid på plats i Förenade Arabemiraten, listar spelarna som utmärkte sig mest borta i värmen.

För fjärde vintern i rad tillbringade AIK sitt försäsongsläger i Dubai. Förra måndagen reste fjolårets allsvenska ligatvåa till värmen i Förenade Arabemiraten och i går (fredag) återvände de till Stockholm efter elva dagar i Mellanöstern.

FD:s reporter Casper Nordqvist fanns på plats i Dubai under en veckas tid för att bevaka AIK. Han bevittnade träningarna samt matcherna mot Midtjylland och Shakhtar Donetsk (förlust med 1-3 respektive 0-2).

Vilka spelare utmärkte sig då mest? Nedan listar Nordqvist sina tre namn som på något sätt visade framfötterna lite extra.

1. Enoch Kofi Adu

– Brutalt bra. Det finns inte så mycket annat som beskriver ghananen på ett bättre sätt. Nyförvärvet från Turkiet, som var magiskt bra under Malmö FF:s Champions League-era, ser ut att bli AIK:s viktigaste affär inför det kommande året. Mot stjärnorna i Shakhtar Donetsk (som genrepade inför Champions League-åttondelen mot Roma och därmed ställde upp med bästa lag) var det i AIK Adu som höll högst klass. Den defensiva mittfältaren slår inte bort en passning och är hela tiden så lugn med bollen. Allsvenskan ska vara glada över att ha tillbaka 27-åringen i serien för Adu är en klasspelare av rang!

2. Tarik Elyounoussi

– Stjärnförvärvet från Olympiakos gjorde sin första träning med AIK förra fredagen. Därmed hann norska landslagsmannen med att träna sista veckan i Dubai och jag minns framförallt i måndags, när fokuset egentligen låg på Nabil Bahouis återkomst, att Elyounoussi satte varenda boll i nät när det vankades avslut. Kvick, fin spelförståelse, bra teknik och ett fruktat skott. 29-åringen har allt som en offensiv mittfältare ska ha och med tanke på att han spelat över 50 Bundesligamatcher och även verkat i Greklands största klubb kommer det bli en fröjd att se norrmannen i AIK. Mycket lovande inhopp mot Shakhtar Donetsk också!

3. Bilal Hussein

– Mittfältstalangen född 2000 är så klart inte AIK:s tredje bästa spelare, men på lägret var han en av dem som verkligen utmärkte sig. Intressant spelartyp som varken är muskulös eller lång, men som ändå trivs bäst som sittande mittfältare. När jag pratade med honom för en vecka sedan droppade jag Andrea Pirlo som ett exempel, för italienaren är ju inte heller särskilt stor, men var ändå under sin karriär bäst i just den sittande mittfältsrollen. AIK sitter inne på allsvenskans bästa innermittfält i form av Adu, Kristoffer Olsson, Elyounoussi och Ahmed Yasin, men förhoppningsvis kommer Hussein få speltid i allsvenskan redan i år. Hyllas av alla i AIK och när jag frågade Elyounoussi om det är någon som han imponerats lite extra av svarade stjärnan just Bilal Hussein.

