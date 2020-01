Jag minns det så väl där på Estadio Municipal de Maspalomas i slutet av januari förra året. Jag hade i pausen mellan Djurgården och norska Kristiansund intervjuat Malmös guldhjälte från 2004, Andreas Yngvesson. Den långhårige 45-åringen från Sundsvall var lägligt nog på semester och vi snackade om såväl gamla minnen som om MFF i stort.En bit efter intervjun kom han återigen fram till mig och frågade vem Djurgårdens nummer 18 var. Edward Chilufya svarade jag, varpå Yngvesson undrade om han var ett nyförvärv."Nej, han kom förra säsongen men fick inte så mycket förtroende av Özcan Melkemichel" sa jag och Yngvesson såg förvånad ut: "Han verkar ju hur bra ut som helst. Jäklar vilken speed".Jag hade sett samma högintressanta egenskaper på träningarna under försäsongslägret och trodde att zambiern född 1999 skulle explodera i allsvenskan 2019 - något även Marcus Danielson och Erik Berg var inne på i intervjuer med mig.Cupgruppspelet såg också väldigt lovande ut. Han fick Elfsborgs backlinje att se ut som statyer och allt talade för att yttern skulle bli ordinarie i Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs startelva.Men så kom skadan mot Hammarby i cupens kvartsfinal som höll honom borta från spel under en längre period. Därefter dog 20-åringens pappa, Chilufya reste hem till Zambia och hela våren spolierades.Visst blev det sedan ett allsvenskt mål och pigga aktioner, men för Chilufya måste säsongen på ett individuellt plan varit en besvikelse. Svårt att ta en ordinarie tröja när laget flög så högt...Ihop med Astrit Ajdarevic och Erik Berg blir han nu ett enormt sparkapital och största farhågan är väl hur mycket Chilufya kommer sakna Mohamed Buya Turay, som fungerade som en storebror för honom. Lyckas Chilufya trivas även utan skyttekungen, ja då blir 2020 året då han exploderar. Den snabbhet som "Chili" sitter inne på är otrolig och får han nu bara hålla sig skadefri tar han nog tröjan ute till vänster. Det ska bli intressant att se Chilufya på onsdag då svenska mästarna börjar träna igen efter ledigheten.I övrigt är jag nyfiken på hur Dif kommer hantera Hampus Finndell. Mittfältaren, som är ett år yngre än Chilufya, har nu suttit fast på bänken i två år och han behöver verkligen speltid nu! När Brommapojkarna släppte iväg honom till Groningen sade klubben att Finndell var den största talang som de haft - och då har ändå namn som Albin Ekdal, John Guidetti, Ludwig Augustinsson och jämngamla Dejan Kulusevski fostrats där. Så visst finns det jättepotential i Finndell, han måste bara få visa upp den i matchsammanhang! Vad jag hört vill han dock inte lånas ut till superettan.Två namn som också kan försvinna är Besard Sabovic och Dzenis Kozica. Den sistnämnda är nära en flytt till Kalmar, något FD avslöjade under lördagen. Sabovic gjorde ett grymt år som utlånad till Dalkurd och kontraktet med Dif har nu löpt ut. Spännande att se vad som händer där - likaså huruvida Jesper Karlström hittar en klubb utomlands eller om han skriver på nytt med Djurgården.