Kontraktslös på nyårsafton - ''Träffat honom så sent som i dag''

Guldmatchen mot Norrköping kan mycket väl ha varit Jesper Karlströms sista i Djurgården. Men samtidigt pågår samtal in i det sista med Dif.

- Hans kontrakt går ju ut i morgon. Det är så det ser ut men vi har träffats så sent som i dag och pratat. Nej, det finns fortfarande chanser, betonar Bosse Andersson för FotbollDirekt.se.

Jesper Karlström ser alltså ut att vara på väg bort i från Djurgården och så har det egentligen sett ut allt sedan sommarfönstret.

Själv har han varit ärlig med att han vill utomlands, men utan att det ännu finns några bud på bordet och Djurgården ser sin chans. Någon deadline vill man därför inte sätta.

- Nej, han har varit hos oss i fem år, vi har respekt för att han i det här läget vill ha tid, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

- Som jag sade så går hans kontrakt ut i morgon men vi har träffats så sent som tidigare i dag. Vi har sedan tidigare lämnat ett nytt kontraktsförslag som vi hoppas på, men samtidigt går det inte att konkurrera om han får rätt erbjudande utifrån. Men han vet mycket väl att vi vill behålla honom och att han kommer att få tid.

Samtidigt hoppas Djurgårdens sportchef på att det sportsligt höga värdet kan spela in, det största det har varit sedan 2005. Dif som regerande mästare och med ett kommande Champions League-kval som ligger och väntar.

- Det är klart att sportsligt så är vi så starka som vi kan vara just nu och vi hoppas att han vill vara en del av det. Nej, jag har aldrig sett honom bättre än just nu. Han är ett toppnamn i allsvenskan.

- Men som sagt med tanke på Jespers utveckling och ålder så måste vi ha respekt för att han vill titta på om det finns alternativ utomlands.

Jesper Karlström spelade 28 matcher från start den gångna säsongen. I mars 2018 förlängde Karlström som senast sitt kontrakt. Totalt har han nu gjort fem år i Djurgården. Han under året som har gått uppgivits som aktuell för klubbar som Lech Poznan, Randers och tyska Darmstadt.