Kan AIK alltid lita på - tagit 161 poäng, MFF och Norrköping närmast bakom

Allsvenskans bästa höstlag? Vilket är det egentligen? Från flera tränare brukar det nämligen höras att "vi är alltid bäst på hösten". FotbollDirekt har därför granskat hur de allsvenska lagen presterat under andra halvan av säsongen. Och det är tre lag som står ut från mängden.

FotbollDirekts julstatistik fortsätter nu med allsvenska höstar och detta sedan 2015. Och mest uthållighet har AIK, Malmö FF och IFK Norrköping. Det är lagen som presterat bäst under slutmånader i allsvenskan. Men det är inte mycket som skiljer lagen åt visar FotbollDirekts uträkning som är gjord med hjälp av everysport.com.

AIK har plockat 161 poäng, Malmö 158 och IFK Norrköping 156, därefter är det ett rejält glapp till Djurgården på 137 poäng.

Notabelt från den senaste säsongen är att Hammarby är det lag som tog flest poäng under hösten. Efter 15 matcher stod laget på 25 poäng och slutade sedan på 65 poäng, vilket gör att laget tog 40 poäng av 45 möjliga under hösten (!). Vår granskning visar att inget annat lag har plockat så många poäng under andra halvan av säsongen under de senaste fem säsongerna.

Djurgården tog tre poäng färre och IFK Norrköping ytterligare en poäng färre.

AIK som var regerande mästare gick nästan lika starkt under hösten som under guldåret 2018. Laget gick 2019 bara tre poäng sämre än 2018.

Bortsett från 2019, då AIK var bara femte bästa lag under hösten har "Gnaget" varit näst bäst av alla lag under höstarna men aldrig bäst någon säsong från 2015 och framåt. Dock är det jämnheten som har gjort att laget tagit fler poäng än Malmö och Norrköping som båda varit bästa höstlag två gånger om sedan 2015.

2019

Poäng efter 15 omgångar:

MFF 32

AIK 31

Djurgården 29



BK Häcken 27

IFK Göteborg 26



Hammarby 25

Norrköping 21

Elfsborg 18

Poäng efter 30 omgångar (Inom parentes antal poäng tagna efter omgång 15)

Hammarby 65 (40)

Dif 66 (37)

Norrköping 57 (36)



MFF 65 (33)

AIK 62 (31)



BK Häcken 49 (22)

IFK Göteborg 48 (22)

Elfsborg 43 (25)

2018

Poäng efter 15 omgångar:

AIK 33

Hammarby 33

IFK Norrköping 30



Malmö FF 25

Djurgården 27



BK Häcken 19

IFK Göteborg 19

Elfsborg 16

Poäng efter 30 omgångar (Inom parentes antal poäng tagna efter omgång 15)

IFK Norrköping 65 (35)

AIK 67 (34)

BK Häcken 53 (34)



Malmö FF 58 (33)

Hammarby 58 (25)



Djurgården 48 (21)

IFK Göteborg 31 (12)

Elfsborg 30 (14)

2017

Poäng efter 15 omgångar:

Malmö FF 34

AIK 28

IFK Norrköpng 27



Elfsborg 25

Djurgården 24



BK Häcken 23

Hammarby 21

IFK Göteborg 18

Poäng efter 30 omgångar (Inom parentes antal poäng tagna efter omgång 15)

Malmö FF 64 (30)

AIK 57 (29)

Djurgården 53 (29)



BK Häcken 52 (29)

IFK Norrköping 48 (21)



Hammarby 38 (20)

Elfsborg 39 (14)

IFK Göteborg 37 (19)

2016

Poäng efter 15 omgångar:

Malmö FF 32

IFK Norrköping 31

IFK Göteborg 28



AIK 27

Elfsborg 24



Häcken 23

Kalmar FF 18

Hammarby 14



Poäng efter 30 omgångar (Inom parentes antal poäng tagna efter omgång 15)

Malmö FF 66 (34)

AIK 60 (33)

IFK Norrköping 60 (29)

Djurgården 43 (28)

Elfsborg 48 (24)

IFK Göteborg 50 (22)

Hammarby 39 (25)

Häcken 40 (17)

2015

Poäng efter 15 omgångar:

IFK Göteborg 34

Elfsborg 31

IFK Norrköping 31

Djurgården 29

AIK 27

Malmö FF 26

BK Häcken 19

Hammarby 17

Poäng efter 30 omgångar (Inom parentes antal poäng tagna efter omgång 15)

IFK Norrköping 66 (35)

AIK 61 (34)

IFK Göteborg 63 (29)

Malmö FF 54 (28)

BK Häcken 45 (26)

Elfsborg 55 (24)

Djurgården 51 (22)

Hammarby 33 (16)

TOTALT 2015-2019

AIK 161

Malmö FF 158

IFK Norrköping 156

Djurgården 137

BK Häcken 128

Hammarby 126

IFK Göteborg 104

Elfsborg 101

FOTNOT: Samtliga lag är inte inkluderade, då det är lagen ovan som i den totala sammanställningen samlat flest poäng. Enstaka säsonger kan andra lag ha tagit mer poäng.



Källa: everysport.com