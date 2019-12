Rankas som allsvenskans mittback nummer 1 - ''Garanterat varit såld då''

FotbollDirekt fortsätter lista topp 5 bästa allsvenska namn på respektive position 2019. Nu är det dags för mittbackarna och det står klart att såväl Per Karlsson som Rasmus Bengtsson är kvar på listan från i fjol.



TOPP 5 BÄSTA MITTBACKAR I ALLSVENSKAN 2019

5. Per Karlsson, AIK

4. Jacob Une Larsson, Djurgårdens IF

3. Rasmus Lauritsen, IFK Norrköping

2. Rasmus Bengtsson, Malmö FF

För ett år sedan var det Alexander Milosevic som FD rankade som allsvenskans bästa mittback. Tvåa var lagkamraten Per Karlsson - samme Karlsson som även i år återfinns på den lista som FotbollDirekt nu plockat ut för 2019 års allsvenska.En annan som är med på årets lista är Malmös Rasmus Bengtsson som förstås bibehållit sitt höga värde och visat att han är en absolut nyckel i ett Malmö, som bortsett från Bengtsson kan stå inför nya försvarsnamn nästa år.Övriga två namn från i fjol var Björn Paulsen i Hammarby och Joakim Nilsson - som i somras lämnade Elfsborg för tyska andraligan.Nya tillskott på denna lista är nu Djurgårdens duo Marcus Danielson och Jacob Une Larsson samt Norrköpings målfarlige mittback Rasmus Lauritsen - ny för denna säsong. Just Marcus Danielson är som en saga i sig. Nog var han ett gediget allsvenskt namn redan innan Djurgården - men det är först nu han tillhör toppskiktet och för många till och med ska anses som bäst.För det är så han nu ses av FotbollDirekts redaktion. Men inte nog med det, till Djurgårdens lycka så är han som back lite för gammal för ett större internationellt kontrakt. Återstår att se om Danielson lyckas trotsa det? Ännu en stark vår kanske ändrar på det, trots allt.- Ett tungt år för AIK med misslyckande i Europa och en fjärdeplats i allsvenskan, men "Pertan" har fortsatt imponera. Belönades med en landslagsplats i juni då Sverige drabbade samman med Malta och Spanien i EM-kvalet och kom nu också med på januariturnén - vilket säger en del om Karlssons klass. Den mest minnesvärda insatsen var kanske i nederlaget borta mot Blåvitt i våras då det nästan kändes som att det var IFK mot Karlsson. Det här är ett namn som aldrig spelat i en klubb utomlands. Däremot har han varit aktuell för amerikanska MLS.- Inte fått samma stora rubriker som mittbackskollegan Marcus Danielson, men Une Larsson har också svarat för ett fantastiskt 2019. Fin uppspelsfot och trots sin relativt korta längd (179 centimeter) har han en grym spänst. Bra både defensivt och offensivt. Ett namn som imponerar och som enligt FotbollDirekts källor är angelägen om att komma utomlands, men ännu utan resultat. Har funnits visst intresse under året från engelska The Championship, men utan någonting konkret.- Succé under allsvenska debutsäsongen. 23-åriga dansken en mycket bra ersättare till Andreas Johansson. Superfarlig på offensiva fasta, vilket fem mål vittnar om. Här har Norrköping något väldigt spännande att bygga vidare på! Ett viktigt namn för IFK som kan komma att stå inför ytterligare förändringar.

- I skuggan av Danielson har MFF-försvararen gjort ett fantastiskt 2019 och i Skåne har det skrikits att även Bengtsson borde tas ut i landslaget. Missade en del av säsongen i fjol på grund av skador. I år har 33-åringen visat att så länge han är frisk är han en av seriens skickligaste försvarsspelare. Med Safari, Nielsen och Brorsson bitvis skadade så har Bengtsson bestått. Så viktigt. Skåne sport konstaterade i början av säsongen att det pratas alldeles för lite om denne spelare, så riktigt. Vid den tidpunkten hade han spelat alla 720 minuter så långt och visade redan då att hans kropp höll.

1. Marcus Danielson, Djurgårdens IF

- En helt makalös säsong! En jätte i mästarnas försvar och dessutom tre helt matchavgörande mål. Kom med i landslaget i höstas och tackade för förtroendet genom att tidigt trycka in 1-0 på hörna borta mot Malta i EM-kvalet. Hade Danielson inte varit 30 år gammal hade han garanterat blivit såld utomlands i vinter.