"Miljongänget" med rekordvinst på Topptipset i lördags

I skuggan av det så dramatiska Stryktipset i lördags, där det tillslut inte blev någon vinnare med 13 rätt, så slog vår samarbetspartner “Miljongänget” till och vann hela 636.880 kronor på “lillebror” Topptipset! “Eh, vad? 636.880 kr på Topptipset?” kanske någon nu tänker? Vi på Speltjänst - ja, vinsterna togs med hjälp av Speltjänsts reduceringsverktyg - blev förstås nyfikna och undersökte saken närmare.



Det var svårhittade rader på flera av poolspelen hos Svenska Spel i helgen. Ingen med 13 rätt på Stryktipset, en vinnare på Europatipset och så då hela 31.841 kr på Topptipset i lördags. En rad som två av herrarna i det s.k. “Miljongänget” hittade med stor hjälp av Speltjänst. Bournemouths seger borta mot Chelsea och Leicesters poängtapp hemma mot Norwich bidrog kraftigt till den höga utdelningen. Ola och Daniel, som herrarna heter, lyckades dock få med båda dessa tack vare de betydligt fräckare spikarna på Sheffield United och Brentford - se systemet nedan.



Systemet var som synes på 230 rader efter 53% reducering. Reduceringen låg i de självt ställda kraven, som var minst en orange träff och minst en grön - vilket Burnley och oavgjort i Leicester-Norwich löste. Sedan till den stora pricken över i:et, den förhöjda radinsatsen till 10 kronor vilket innebär att systemet indirekt lämnas in tio gånger. Det blir förstås tio gånger dyrare (2300 kr), men samtidigt blir vinsten tio gånger större. Utdelningen på 31.841 kr blev därför till 318.410 kr och dessutom hade båda två lämnat in exakt samma system. 636.880 kr, vilken grej! En av de största vinsterna på Topptipset någonsin. Vi måste förstås kolla läget med Ola och Daniel.



Stort grattis! Kan ni snabbt lotsa oss igenom hur detta gick till?



Tack så mycket! Jadu, mitt i Stryktipset-konstruerandet fick jag (Daniel) en lucka och passade på att bygga en Topptipset-kupong. Jag kände mig väldigt nöjd med utformningen, såg stor potential och skrev därför till de andra att inte missa spelstoppet. Ola svarade snabbt att han inte hade tid, men att han gärna ville ha en likadan lapp - och någon minut senare var samma system inlämnat en gång till...



Frustrerat såg vi Bournemouth avgöra sent mot Chelsea och fälla våra Stryktipset-system där vi satt med 1X, men samtidigt såg vi att utdelningen på Topptipset sköt i höjden. Våra spikar på Topptipset höll ut och även villkoren föll in. Därmed satt vi med garanterat 8 rätt inför kvällsmatchen, Southampton-West Ham. Väl där kunde vi jobba in tvåan för riktigt härlig utdelning!

Ni vann drygt 9 miljoner kr för ganska precis ett år sedan på Stryktipset. Nu på lördag ligger det ca. 22 miljoner i potten - är det dags för en ny storvinst?



Formen är minst sagt stigande, så varför inte? Som vanligt kommer vi gå för de stora pengarna och en tidig titt på kupongen ger en skön känsla, det ser klurigt ut.



Gemensam nämnare vid vinsterna är att ni använt Speltjänst - vad är det bästa med det reduceringsverktyget? Vad tycker ni om de nya funktionerna, främst utdelnings- och utgångsreducering?



Vi gillar Speltjänst av flera anledningar. Men framförallt ger det oss möjlighet att vinkla systemet mot lag vi vi gillar extra mycket, men ändå kunna ha råd att ta med tecken som vi inte anser vara lika heta. Allt tack vare möjligheten att reducera på smarta sätt!



De nya funktionerna är användbara och tillför ytterligare en dimension. Med utdelningsreduceringen kan vi vid behov "städa bort" dåliga rader med svag utdelningspotential och utgångsreduceringen är perfekt att använda när vi vill ha med tecken i "dubbla villkor".

Till sist, lördagens bästa drag, kan ni bjuda på något hett?



För oss är det omöjligt att ge lördagens bästa spik flera dagar innan matchstart då vi behöver mer info. Men vi tror att Swansea kommer streckas lågt och vi gillar deras bortaspel (endast en förlust på tio matcher). Så X2 eller spiktvåa på match 13 kan vara aktuellt.



Tack så mycket för pratstunden, lycka till i helgen och god jul på er!



Tack och detsamma!



Vill man följa “Miljongängets” dagliga drag, så är det dagensbastaspel.se som gäller. De finns också att följa som spelläggare inne på Sveriges största Tillsammans-butik online, Andelstorget-Gotthörnan, tillsammans med flera andra poolspelsprofiler med fokus på andelsspel.