KLART: Så spelas allsvenskan 2020 - galna matcher i omgång 3

Djurgården fick för första gången sedan 2005 lyfta Lennart Johanssons pokal i november, detta efter 2-2 borta mot Norrköping i en dramatisk match. Spelschemat för 2020 är nu släppt och för mästarna blir det Örebro borta i premiären.Omgång 3 blir häftig med såväl Stockholmsderby Hammarby-AIK som gigantmötet Djurgården-Malmö. Exakta datum inte satta ännu, men datum och avsparkstider för omgång 1-11 spikas under morgondagen.

Omgång 1 – 5 april 2020

IK Sirius FK - Falkenbergs FF

Hammarby - Kalmar FF

BK Häcken - AIK

IFK Norrköping - Malmö FF

IFK Göteborg - IF Elfsborg

Örebro SK - Djurgården

IK Brage - Mjällby AIF

Helsingborgs IF - Varbergs BoIS FC

Omgång 2

IF Elfsborg - Hammarby

Djurgården - IK Brage

Kalmar FF - IFK Norrköping

Falkenbergs FF - Helsingborgs IF

AIK - IK Sirius

Malmö FF - BK Häcken

Mjällby AIF - IFK Göteborg

Varbergs BoIS - Örebro SK

Omgång 3

Helsingborgs IF - Örebro SK

IK Sirius FK – IF Elfsborg

Hammarby - AIK

BK Häcken - Kalmar FF

IFK Norrköping FK - Mjällby AIF

IFK Göteborg - Varbergs BoIS

Djurgården - Malmö FF

IK Brage - Falkenbergs FF

Omgång 4

Hammarby - IFK Norrköping FK IF Elfsborg - BK Häcken

Kalmar FF - Djurgården

AIK - IK Brage

Örebro - IFK Göteborg

Malmö FF - Helsingborgs IF

Mjällby AIF - Falkenbergs FF

Varbergs BoIS - IK Sirius FK

Omgång 5

BK Häcken – Mjällby AIF

IFK Norrköping - IF Elfsborg

Djurgården – IFK Göteborg

Kalmar FF – IK Sirius

Falkenbergs FF – Varbergs BoIS

IK Brage – Hammarby

Helsingborgs IF – AIK

Malmö FF – Örebro SK

Omgång 6

IK Sirius – IFK Norrköping

IFK Göteborg – Malmö FF

Djurgården – Hammarby

Falkenbergs FF – IF Elfsborg

AIK – Kalmar FF

Örebro SK – IK Brage

Mjällby AIF – Helsingborgs IF

Varbergs BoIS – BK Häcken

Omgång 7

Hammarby - Malmö FF

IF Elfsborg - Varbergs BoIS FC

BK Häcken - IFK Norrköping FK

Kalmar FF - Mjällby AIF

AIK - IFK Göteborg

Örebro - Falkenbergs FF

IK Brage - IK Sirius FK

Helsingborgs IF - Djurgården

Omgång 8

IK Sirius FK - Hammarby

IF Elfsborg - Örebro

IFK Norrköping FK - IK Brage

IFK Göteborg - Helsingborgs IF

Djurgården - BK Häcken

Falkenbergs FF - Kalmar FF

Malmö FF - Varbergs BoIS FC

Mjällby AIF - AIK

Omgång 9

Hammarby - Falkenbergs FF

IFK Göteborg - IK Sirius FK

Djurgården - IFK Norrköping FK

Kalmar FF - Helsingborgs IF

AIK - Malmö FF

Örebro SK - BK Häcken

IK Brage - IF Elfsborg

Varbergs BoIS - Mjällby AIF



Omgång 10

Hammarby - Örebro SK

BK Häcken - IFK Göteborg

IFK Norrköping - Falkenbergs FF

Kalmar FF - Varbergs BoIS FC

AIK - Djurgården

Helsingborgs IF - IF Elfsborg

Malmö FF - IK Brage

Mjällby AIF - IK Sirius



Omgång 11

IK Sirius - BK Häcken

IF Elfsborg - Kalmar FF

IFK Göteborg - IFK Norrköping FK

Falkenbergs FF - Malmö FF

Örebro - AIK

IK Brage - Helsingborgs IF

Mjällby AIF - Hammarby

Varbergs BoIS - Djurgården



Omgång 12

IK Sirius - Malmö FF

Hammarby - IFK Göteborg

IF Elfsborg - Mjällby AIF

BK Häcken - Helsingborgs IF

IFK Norrköping - Örebro

Djurgården - Falkenbergs FF

Kalmar FF - IK Brage

AIK - Varbergs BoIS FC



Omgång 13

BK Häcken - Hammarby

IFK Göteborg - Kalmar FF

Falkenbergs FF - AIK

Örebro - IK Sirius FK

Helsingborgs IF - IFK Norrköping FK

Malmö FF - IF Elfsborg

Mjällby AIF - Djurgården

Varbergs BoIS FC - IK Brage



Omgång 14

IK Sirius FK - Djurgården

Hammarby - Helsingborgs IF

IF Elfsborg - AIK

IFK Norrköping - Varbergs BoIS

Kalmar FF - Örebro SK

Falkenbergs FF - BK Häcken

IK Brage - IFK Göteborg

Mjällby AIF - Malmö FF



Omgång 15

BK Häcken - IK Brage

IFK Göteborg - Falkenbergs FF

Djurgården - IF Elfsborg

AIK - IFK Norrköping FK

Örebro - Mjällby AIF

Helsingborgs IF - IK Sirius FK

Malmö FF - Kalmar FF

Varbergs BoIS - Hammarby

Omgång 16

IK Sirius - Mjällby AIF

BK Häcken - IF Elfsborg

Djurgården - Kalmar FF

Falkenbergs FF - Örebro

AIK - Helsingborgs IF

IK Brage - IFK Norrköping FK

Malmö FF - Hammarby

Varbergs BoIS - IFK Göteborg

Omgång 17

Kalmar FF - Malmö FF

Hammarby - IK Sirius FK

IF Elfsborg - Djurgården

IFK Norrköping - AIK

IFK Göteborg - BK Häcken

Örebro - Varbergs BoIS FC

Helsingborgs IF - Falkenbergs FF

Mjällby AIF - IK Brage



Omgång 18

IK Sirius - IFK Göteborg

Hammarby - BK Häcken

Djurgården - Helsingborgs IF

AIK - Falkenbergs FF

IK Brage - Örebro

Malmö FF - IFK Norrköping FK

Mjällby AIF - IF Elfsborg

Varbergs BoIS FC - Kalmar FF



Omgång 19

IF Elfsborg - Malmö FF

BK Häcken - Varbergs BoIS FC

IFK Norrköping - IK Sirius FK

IFK Göteborg - IK Brage

Kalmar FF - AIK

Falkenbergs FF - Djurgården

Örebro - Hammarby

Helsingborgs IF - Mjällby AIF



Omgång 20

IK Sirius FK - Helsingborgs IF

IF Elfsborg - IFK Norrköping FK

BK Häcken - Örebro

AIK - Hammarby

IK Brage - Djurgården

Malmö FF - IFK Göteborg

Mjällby AIF - Kalmar FF

Varbergs BoIS FC - Falkenbergs FF



Omgång 21

Hammarby - Varbergs BoIS FC

IFK Norrköping FK - BK Häcken

IFK Göteborg - Mjällby AIF

Djurgården - AIK

Kalmar FF - IF Elfsborg

Falkenbergs FF - IK Sirius FK

Örebro - Malmö FF

Helsingborgs IF - IK Brage



Omgång 22

IK Sirius FK - Kalmar FF

IF Elfsborg - IFK Göteborg

BK Häcken - Djurgården

IFK Norrköping - Hammarby

IK Brage - AIK

Malmö FF - Falkenbergs FF

Mjällby AIF - Örebro

Varbergs BoIS - Helsingborgs IF



Omgång 23

IF Elfsborg - IK Sirius FK

IFK Göteborg - Hammarby

Djurgården - Varbergs BoIS FC

Kalmar FF - BK Häcken

Falkenbergs FF - IK Brage

AIK - Mjällby AIF

Örebro - IFK Norrköping FK

Helsingborgs IF - Malmö FF



Omgång 24

IK Sirius FK - Örebro

Hammarby - IF Elfsborg

BK Häcken - Falkenbergs FF

IFK Norrköping - Djurgården

IK Brage - Kalmar FF

Helsingborgs IF - IFK Göteborg

Malmö FF - AIK

Mjällby AIF - Varbergs BoIS FC

Omgång 25

IF Elfsborg - Helsingborgs IF

IFK Göteborg - Örebro

Djurgården - IK Sirius FK

Kalmar FF - Hammarby

Falkenbergs FF - Mjällby AIF

AIK - BK Häcken

IK Brage - Malmö FF

Varbergs BoIS - IFK Norrköping FK

Omgång 26

IK Sirius FK - IK Brage

Hammarby - Mjällby AIF

IFK Norrköping - Kalmar FF

Falkenbergs FF - IFK Göteborg

Örebro - IF Elfsborg

Helsingborgs IF - BK Häcken

Malmö FF - Djurgården

Varbergs BoIS - AIK

Omgång 27

IK Sirius FK - Varbergs BoIS FC

Hammarby - Djurgården

IF Elfsborg - IK Brage

BK Häcken - Malmö FF

IFK Göteborg - AIK

Kalmar FF - Falkenbergs FF

Örebro - Helsingborgs IF

Mjällby AIF - IFK Norrköping FK

Omgång 28

IFK Norrköping FK - IFK Göteborg

Djurgården - Mjällby AIF

Falkenbergs FF - Hammarby

AIK - Örebro

IK Brage - BK Häcken

Helsingborgs IF - Kalmar FF

Malmö FF - IK Sirius FK

Varbergs BoIS - IF Elfsborg

Omgång 29

IK Sirius FK - AIK

Hammarby - IK Brage

IF Elfsborg - Falkenbergs FF

IFK Norrköping - Helsingborgs IF

IFK Göteborg - Djurgården

Örebro - Kalmar FF

Mjällby AIF - BK Häcken

Varbergs BoIS - Malmö FF

Omgång 30

BK Häcken - IK Sirius

Djurgården - Örebro

Kalmar FF - IFK Göteborg

Falkenbergs FF - IFK Norrköping FK

AIK - IF Elfsborg

IK Brage - Varbergs BoIS FC

Helsingborgs IF - Hammarby

Malmö FF - Mjällby AIF