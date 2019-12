KLART: Lämnar Elfsborg - överens: "Känns fantastiskt bra"

Arian Kabashi gjorde inte en minut i allsvenskan för Elfsborg i år och var under våren utlånad till Gais. Nu står det klart att 22-åringen återigen spelar i superettan nästa säsong. Anfallaren har gjort klart med Dalkurd på lån under hela 2020.

- Det känns fantastiskt bra, säger han till klubbens hemsida.



Under allsvenska debutsäsongen 2018 blev det fem framträdanden för Arian Kabashi i Elfsborgströjan. I år hade han det desto tyngre. Visserligen fick 22-åringen speltid under våren i Gais dit han var utlånad, men väl tillbaka i Elfsborg i somras uteblev spel resten av säsongen.







För att utvecklas är Elfsborg, Kabashi och Dalkurd överens om ett lån till superettaklubben 2020 och spelaren själv är överlycklig.





Det känns fantastiskt bra. Man har alltid fått höra mycket positiva saker om Dalkurd. Klubben var i allsvenskan för något år sedan (2018) och jag vet att man vill tillbaka dit igen. Så det känns bara jäkligt kul och det ska bli kul att ta sig an den här utmaningen. Jag ser fram emot det och vill bara att det ska bli januari så jag kan komma upp till Uppsala och sätta igång, säger Kabashi till klubbens hemsida.