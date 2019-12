JUST NU: Jämförelser med bland annat Ajax fick honom att backa

Malmö FF och Uwe Rösler har brutit. Tysken köps ut från sitt kontrakt i förtid. Rösler tror bland annat inte på den svenska toppklubbens höga ambitioner om att vilja jämför sig med som exempelvis holländska suveränen Ajax.

– Min magkänsla är att jag inte kan leda klubben när ordföranden säger att vi ska vara på Ajax och Alkmaars nivå, sade han på dagens presskonferens.

Malmö FF slog igår kväll FCK borta och ännu en stor Europasuccé är ett faktum och 85 nya miljoner är säkrade så här långt. Men bara halvannat dygn efter Köpenhamnskvällen så är nu alltså Uwe Rösler borta.



Förmiddagens presskonferens visade upp två parter som visade stor respekt för varandra, men samtidigt så hymlade inte vare sig den tyske coachen eller sportchef Daniel Andersson om den spricka som finns. Man är helt enkelt inte överens om hur MFF:s framtid ska se ut och Rösler berättade om hur han på det viset känt sig tvingad att ta det beslut han tagit.

Bland mer konkreta exempel som Rösler valde att gå in på så var det bland annat hur Malmö vill snegla åt samma nivå som större holländska exempel som både Ajax och AZ Alkmaar, en nivå det inte låter som att han tror på.

– Min magkänsla är att jag inte kan leda klubben när ordföranden säger att vi ska vara på Ajax och Alkmaars nivå. Punkterna vi diskuterade var struktur och kultur runt A-laget, det handlade om kommunikation och planering, sade Uwe Rösler på presskonferensen.



Daniel Andersson:

– Vi har olika uppfattning om hur vi ska bedriva verksamheten vidare, vi kom överens om att gå skilda vägar som bra vänner.

- Resultaten har varit extraordinära. Vi är mycket glada över vad Uwe Rösler har gjort för oss, det har varit ett nöje att jobba med honom, säger fortsatte Andersson.

Hur arbetet med Malmös nye tränare ser ut är ännu så länge oklart.

Det är ju än så länge väldigt lite som är känt och Daniel Andersson ville inte redan nu gå in på detaljer. Det enda som väl egentligen sipprat ut så här långt är Jens Gustafssons namn. Norrköpingstränaren har ju under de senaste två månaderna gjorts aktuell.

– Vi har redan inlett det jobbet, julen blir tuff. Vi är på god väg framåt i Europa, kanske göra laget lite yngre och få in hållbara spelare att sälja, säger Daniel Andersson.

Uwe Röslers tid i Malmö tar alltså slut nu. Cirka 18 månader har hunnit gå sedan han tog över sommaren 2018. Då hade Magnus Pehrsson fått sparken och MFF befann sig i en ytterst orolig tid. Med Rösler så har det nu blivit två raka Europa League-slutspel och hundratals inspelade miljoner, liksom allsvenska topplaceringar. Rösler är 51 år gammal och hade ett kontrakt som går efter nästa säsong.

Jämte Rösler så står det även klart att assisterande tränaren Rob Kelly lämnar.

Malmös första tävlingsmatch nästa säsong spelas nu redan den 20 februari. Det handlar om 16-delsfinal i Europa League, matcher som lottas kommande måndag.