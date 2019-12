LÜHR: "Ofori precis vad AIK behöver - vassare än Adu"

FotbollDirekt kunde under torsdagseftermiddagen avslöja att AIK och Ebenezer Ofori för samtal om en återkomst. FD:s krönikör Mathias Lühr tycker att fjolårets SM-guldvinnare gör helt rätt som försöker få tillbaka den 24-årige ghananen.

- Precis vad AIK behöver. Ett vassare alternativ än Adu, konstaterar Lühr.



Ebenezer Ofori gjorde 81 allsvenska matcher för AIK under sina år i klubben 2013-2016. Snart kan det bli fler. FotbollDirekt avslöjade under torsdagseftermiddagen att ghananen för samtal med AIK om en återkomst till vintern - detta en spelare som i snart två år varit på lån från Stuttgart till New York City. 24-åringens kontrakt med tyskarna löper ut i sommar. En som tycker att Gnaget gör helt rätt som försöker få tillbaka Ofori i januari är FD:s krönikör Mathias Lühr.



- Precis vad AIK behöver. En oerhört skicklig central mittfältare som känner till kraven som finns i klubben. Dessutom redan populär bland de svartgula fansen, säger han.

Tror du Adu försvinner om Ofori gör comeback? Eller kan de rentav spela ihop?

- Ofori är ett vassare alternativ, i alla fall om han behållit eller förbättra kvaliteten sedan han senast var i AIK. Men Adu kan fortfarande spela en viktig roll i AIK om han blir kvar, och det är klart att de kan spela ihop - även om det kanske skulle bli lite tillbakalutat.

4-3-3 sägs ju bli nya formationen för AIK. Ser du Ofori som enbart sittande mittfältare?

- Ja. Enormt skicklig med bollen, en förstatouch som få spelare ägt i allsvenskan. Klok spelare, en mer spelskicklig dynamo än Adu.

Hur minns du hans första sejour i AIK - och hur högt rankar du honom?

- För mig utvecklades Ofori till en av allsvenskan bästa mittfältare och han var en personlig favorit. Sedan har jag inte haft järnkoll på kvaliteten efter flytten 2016/2017, men det är klart att killen bör ha massa mer att ge. Han är bara 24 år, vilket känns otroligt, med tanke på hur länge det känns som han varit med.

Att Ofori inte spelat i Europa utan i MLS på sistone, tror du det gjort honom till en bättre eller sämre spelare? Folk har ju olika tankar om den ligan.

- Det finns spelare på alla nivåer i MLS, och jag ser inga som helst problem med en sejour i USA. Snarare tvärtom, att man tar till sig attityd och en annan kultur och blir bättre av det.