Svennis tror på Ljungberg - "Han känner ju klubben utan och innan"

På fredagsmorgonen bekräftades nyheten att Unai Emery fått kicken från Arsenal.

När laget på söndagen ställs mot Norwich gör man det med Fredrik Ljungberg vid rodret.

Sven-Göran Eriksson har många år som manager bakom sig och dessutom tung rutin från de brittiska öarna.

– Han känner ju till klubben, så det är bra, säger Svennis till Fotbollskanalen.



I över två decennier ledde Arsene Wenger Arsenal. Bara Sir Alex Ferguson kan slå fransmannen på fingrarna gällande den statistiken.

När Wenger lämnade efter säsongen 2017/18 tog Unai Emery över.

Spanjoren förde Londonklubben till en finalplats i Europa League och en femteplats i Premier League, strax bakom rivalerna Tottenham och Chelsea.

Men årets säsongsinledning har varit en flopp och Emery har fått stå till svars efter flera bottennapp.

Igår, 1-2 hemma mot Frankfurt. Arsenals sjunde raka utan seger (den svagaste trenden sedan början på 90-talet), detta blev droppen.

På fredagsmorgonen kom uppgifterna att 48-åringen fått dojan och att Fredrik Ljungberg nu tar över.

Ljungberg gjorde nio år i klubben och var en omtyckt mittfältare som bland annat blev omtalad för sin röda kalufs.

Inför säsongen 2019/20 flyttades han upp som assisterande tränare i klubben. Tidigare har han ansvarat för Arsenals U23-lag.

En annan svensk som bland annat tränat Manchester City i Premier League är Sven-Göran Eriksson.

– Jag känner ju Fredrik sedan en lång tid men jag har aldrig sett honom träna och det var jättelänge sedan jag pratade med Fredrik. Jag lärde känna honom då jag bodde i England och han spelade där, säger Svennis till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Men det är jätteroligt och jag är väldigt glad för hans skull. Kör ditt eget race Fredrik så går det bra, säger Eriksson.

Svennis belyser dock skillnaden mellan att vara ungdomstränare och ha ansvar över a-laget.

– Det klart att det är en sak att vara ungdomstränare, Arsenal är en jättestor klubb. För alla stora klubbar i England, Europa och även i Sverige handlar det ju om att få vara med i Europaspel. Det är ju ekonomi i det hela plus prestige. Det är ett stort jobb och utmanande såklart, säger han.

Dock tror värmlänningen att Ljungberg kan ha en fördel som tidigare spelare i klubben.

– Det tror jag är jätteviktigt, det kan bara vara en fördel för honom. Han känner ju till klubben ut och in så det är bra.

Svensken kan trots allt bara träna laget under 12 veckor. Detta på grund av att han saknar rätt utbildning.

Enligt Fotbollskanalen uppger The Telegraph och The Independent att följande kandidater kan ersätta på tränarposten: Wolverhamptons Nuno Espirito Santo, Manchester Citys assisterande tränare Mikel Arteta, Napolis Carlo Ancelotti och Juventus tidigare tränare Massimiliano Allegri.