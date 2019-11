Eget kapital - och så mycket omsatte allsvenskan förra året

Nyligen delades elitlicenserna ut för 2020 och ett lag, Östersund, fick inte sin beviljad. Samtidigt närmar sig nu tiden för nya årsbokslut. Senaste kända siffror för allsvenska klubbarna är sedan början av året. FotbollDirekt har med hjälp av SEF:s genomgång tittat på hur årsomsättningar och eget kapital.

Alla allsvenska klubbar har ekonomin i så pass god balans att elitlicens beviljades också för 2020, med ett undantag - Östersund som inte fick sin elitlicens godkänd. Klubben har meddelat att ett överklagande kommer att göras och det ska göras till i början av december månad och därefter ska ärendet behandlas "skyndsamt".

Frågan är dock hur årsboksluten kommer att se ut när 2019 summeras - om det egna kapitalet har ökat eller minskat.

Allsvenskan som helhet omsatte nästan 1,8 miljarder kronor 2018 och det egna kapitalet var uppe i 948 miljoner kronor.



Riktigt intressant blir det att se hur mycket "Zlatan-effekt" det kommer att hinna bli för en klubb som Hammarby efter att Zlatan Ibrahimovic köpt in sig i klubben genom AEG eller om den effekten låter vänta på sig till senare - och om det blir någon överhuvudtaget.

Såhär såg siffrorna ut för 2018 när det gällde det egna kapitalet, klubb för klubb.

1) Malmö FF - 497 mkr

2) IFK Norrköping - 101 mkr

3) Djurgårdens IF - 72 mkr

4) BK Häcken - 71 mkr

5) AIK - 61 mkr

6) Hammarby IF - 42 mkr

7) Östersunds FK - 23 mkr

8) Dalkurd FF - 23 mkr

9) IF Elfsborg - 19 mkr

10) Kalmar FF - 15 mkr

11) IFK Göteborg - 10 mkr

12) Örebro SK - 8 mkr

13) IF Brommapojkarna - 6 mkr

14) Trelleborgs FF - 477 tkr

15) Gif Sundsvall - 90 tkr

16) IK Sirius - 46 tkr



Källa: Svensk Elitfotboll

mkr = miljoner kronor

tkr = tusen kronor