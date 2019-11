Chocksumman för Tankovic - så mycket får Hammarby

Muamer Tankovic har bara ett halvår kvar på kontraktet med Hammarby. Trots detta ser nu Genoa ut att punga upp med drygt 20 miljoner kronor för den svenska mittfältaren.



Det var Expressen som under söndagseftermiddagen avslöjade att Muamer Tankovic är detaljer från en övergång till Serie A. Senare skrev samma tidning att det rör sig om Genoa.



Tankovic är 24 år gammal och med bara ett halvår kvar på kontraktet med Hammarby väntas inga jättesummor - eller så är det just det som väntar Bajen.



För nu rapporterar nämligen italienska Sky Sports att Genoa betalar två miljoner euro, vilket är cirka 21 miljoner svenska kronor, för den svenska landslagsmittfältaren. Tankovic kom som bekant tvåa i årets allsvenska skytteliga med sina 14 mål och svarade även för åtta assist.



Hammarby gjorde så sent som i våras en jätteaffär då de sålde 18-åriga ivorianen Kossounou Odilon för över 40 miljoner kronor till belgiska Club Brügge.



Du kanske även vill läsa: