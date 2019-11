Svenske landslagsstjärnan: "Bästa som kunde hända"

BUKAREST/STOCKHOLM.Redan inför sista EM-kvalomgången mot Färöarna på måndag är Sverige klart för slutspelet nästa sommar. Under gårdagskvällen vann Blågult med 2-0 borta mot Rumänien efter ett mål och en assist av Marcus Berg. Avancemanget ett faktum och anfallsveteranen givetvis belåten.- Man är lättad. Det var press på oss och att avgöra mot Rumänien var det bästa som kunde hända. Vi har varit otroligt bra genom hela kvalet. Man kan inte ta det för givet att vi ska ta oss till EM. Det är en fantastisk känsla, säger Berg i Bukarest och berättar sedan om det förlösande 1-0-målet med pannan.- Bra inlägg av Foppa (Emil Forsberg) som kom runt på kanten och det var jätteskönt att se bollen gå in. Vi visste att Rumänien då var tvungna att göra 2-3 mål för att det skulle bli en mardröm för oss.Efter matchen firade de svenska spelarna med den blågula kortsidan. Alexander Isak var lyrisk över stödet, så även Marcus Berg.- Fantastiskt! Ett par tusen svenska fans på matchen. Fantastiskt att få fira med dem, utbrister Berg som inte vill dra för stora växlar av den första halvleken som många ropar ut som den bästa på mycket länge.- Det är mycket snack om att detta var en av våra bästa halvlekar, men det är svårt att analysera. 2-0 var dock ett drömresultat att gå in till pausvilan med och det skulle krävas väldigt mycket av Rumänien för att de skulle kunna vända. De försökte ju gå för det i andra, men de skapade inte mycket. Vi kändes otroligt stabila både i första och andra halvlek.