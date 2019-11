Dubbla cupguld - flyttar tillbaka: "Inte intresserad att fortsätta"

Det var inför årets säsong som Sirius hämtade in den rutinerade målvakten John Alvbåge från den cypriotiska ligan. Någon succé blev det dock inte för Alvbåge som under året hade en del skadebekymmer och han noterades bara för sju allsvenska framträdanden i år.Sirius valde att inte förlänga det ettårskontrakt som nu löper ut och för GT berättar 37-åringen att han flyttar hem till Göteborg.– Jag var inte så intresserad av att fortsätta (i Sirius) heller. Det har varit upp och ner och fram och tillbaka i år. Jag har fått lära känna nya gubbar och en ny stad, men det blev ingen större succé på grund av skadan. Sedan var det lite virrigt och jag åkte in och ut ur laget, konstaterar Alvbåge som inte tänker avsluta karriären.- Drömmen är att spela i en Göteborgsklubb så att jag kan bo hemma med familjen, men jag stänger inga dörrar till någonting. Vilken adress eller nivå det blir står skrivet i stjärnorna, men jag vill spela så högt upp som möjligt. Jag vet att jag håller en bra nivå och det vet förhoppningsvis andra också. Min agent och vän Fredrik Risp har lagt ut lite krokar, men många klubbar har inte ens satt sina sportsliga organisationer än.Alvbåge slog igenom i allsvenskan med Örebro 2003 och flyttade sedan till Blåvit 2005 - där det dock inte blev någon speltid. Efter ett äventyr i danska Viborg och en andra sejour i ÖSK återvände målvakten till IFK Göteborg 2012 - där det året därpå blev guld i Svenska cupen. Två år senare vann keepern ytterligare en Svenska cupen-titel med Blåvitt.Efter 2016 års allsvenska flyttade Alvbåge till MLS och Minnesota. Han har sedan dess förutom Sirius även hunnit representera norska Stabaek samt de cypriotiska klubbarna Omonia Nicosia samt Nea Salamis Famagusta.