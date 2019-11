"Jag är inte Daniel Andersson, men tre väldigt bra namn"

När förra årets allsvenska kickade igång fanns varken Jo Inge Berget, Guillermo Molins eller Marcus Antonsson i Malmös trupp. De två sistnämnda anslöt på sommaren där "Gishe" dock inte gjorde en enda seriematch under hösten. Antonsson däremot gjorde braksuccé då han öste in mål i såväl allsvenskan som Europa League.I vintras återvände dessutom Jo Inge Berget till MFF, klubben som han lämnade efter 2017 års guld. Vilken anfallare i nuvarande trupp var då den enda som fanns i truppen när allsvenskan startade förra våren? Markus Rosenberg, förstås.Men efter matcherna mot Dynamo Kiev och FC Köpenhamn i Europa League-gruppspelet har kaptenen gjort sitt som elitfotbollsspelare och Antonsson medger stor stolthet över att fått spela med Rosenberg i 1,5 år.- Jag har sagt sedan första stund att det varit - och fortfarande är - en ära att få spela med Rosenberg. Man lär sig så mycket av honom och han är en förebild för oss alla. Klart han kommer bli saknad, men nu har han tagit beslutet och det är något som vi alla måste respektera. Kan man hjälpa honom att avsluta karriären på allra bästa sätt vill man så klart göra det, berättar Antonsson för FotbollDirekt.se.- Det är tre väldigt bra anfallare, men jag är inte Daniel Andersson, jag är inte sportchef. Det är något Danne får svara på. Som sagt, tre väldigt bra namn men vi får se om han är sugen på någon anfallsvärvning eller inte.Antonsson svarade i fjol för totalt åtta allsvenska mål på 15 matcher. I år har målproduktionen blivit två baljor färre trots att han denna säsong spelat 26 ligamatcher - det vill säga nästan dubbelt så många som 2018. Lägg därtill hur Antonsson under Europa League-gruppspelet för ett år sedan svarade för tre mål. På två gruppspelsmatcher under hösten har det nu inte blivit någon fullträff från Antonsson. Han själv är besviken på siffrorna.- Målmässigt har det inte alls motsvarat mina förväntningar. Formen har känts bra, men så har jag haft problem med en baksida, problematik med axeln och så vidare. Klart det varit knackigt, men formen har varit bra som sagt och jag har fått spela mycket - vilket tyder på mycket förtroende från tränaren. Annars hade jag ju inte fått spela.- Att vi har ett bra utgångsläge. Vi vet vad det handlar om sedan förra året (då de gick vidare och slogs ut av Chelsea i sextondelsfinal). Vi har Dynamo Kiev hemma nu om två veckor och sedan FCK borta. Vi kan vinna bägge dessa matcher och jag tycker att vi sitter i en bra sits.- Absolut. Det är viktigt att bibehålla matchformen och det gör man enbart genom att spela matcher!