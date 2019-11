Mållös Buya Turay när kvalet inleddes

Det är inte bara Janne Anderssons blågula landslag som spelar kvalmatcher denna vecka.

På onsdagseftermiddagen påbörjades kvalet till afrikanska mästerskapen och ett lag som direkt var i farten var Sierra Leone, där Djurgårdens färske svenske mästare Mohamed Buya Turay var med i truppen. Något mål blev det dock inte från hans sida, trots ett inhopp i den andra halvleken.



Det blev inget långt SM-guld-firande för Mohamed Buya Turay som fick snöra på sig fotbollsskorna på onsdagen, då Sierra Leone öppnade kvalspelet till afrikanska mästerskapen genom att spela 1-1 mot Lesotho.



Buya Turay var bänkad från start men fick hoppa in redan tio minuter in på den andra halvleken, då han bytte av Suffia Kalokoh.

Målet för Sierra Leone gjordes av Islands-proffset Kwame Quee i den 70:e minuten. Lesotho utjämnade på tre minuters tilläggstid och snodde poäng av Sierra Leone som av många sågs som favorit att vinna matchen. Båda lagen fick varsin spelare utvisad under matchen.

I övrigt i kvalet när det gäller "svenskbekantingar":



Lumala Abdu med förflutet i flera svenska klubbar, däribland Mjällby, Kalmar FF och Helsingborg spelade hela matchen i Ugandas 0-0-match borta mot Burkina Faso.

Västerås SKs försvarare Ravy Tsouka som i normala fall ställs mot spelare som Eric Björndahl, Rasmus Wedesheim-Paul och Christian Kouakou i superettan fick denna gång mäta sina krafter mot spelare som exempelvis Liverpools Sadio Mané, Paris SGs Idrissa Gueye och Napolis Kalidou Koulibaly när Tsoukas Kongo Brazzaville förlorade med 0-2 borta mot Senegal. Tsouka spelade hela matchen.