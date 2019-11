Morgondagens stjärnor: Här är Söderettans största talanger

Nu på lördag 15:00 tv-sänder FD talangmatchen "Morgondagens stjärnor" exklusivt för FD Plus-läsare. Division 1:s 32 största talanger gör upp i en prestigematch mellan den norra och södra serien. Här är en presentation av laget Söderettan som bland annat innehåller tre spelare och en tränare från den klassiska plantskolan Landskrona Bois.

På lördag (16 november) eftermiddag klockan 15:00 spelas årets upplaga av "Morgondagens stjärnor" på Tele2 arena i Stockholm.

De 16 främsta talangerna från Norrettan möter de 16 främsta från Söderettan i en prestigefylld talangmatch.

Matchen tv-sänds exklusivt på FotbollDirekt.se för FD Plus-prenumeranter.



Spelarna är alla födda 1999 eller senare och för dem som vill bevittna matchen på plats är det gratis entré. Biljetter går att hämta ut via instruktioner på denna länk.

© Joakim Hall



Här nedan är en genomgång av det uttagna laget från Söderettan.

Söderettan-laget

Tränare







Billy Magnusson

41 år

Klubb: Landskrona Bois.

Tog över som huvudtränare för Landskrona inför 2019-års säsong. Efter att ha lämnat uppdraget som assisterande tränare i Halmstads BK.





William Lundin

26 år

Klubb: FC Trollhättan.

Blev när han tog över i FC Trollhättan yngsta huvudtränaren mellan serierna Allsvenskan och division 2. Har precis förlängt sitt kontrakt med FC Trollhättan i tre år till. Spelade som aktiv själv bland annat i IFK Göteborg och Gefle IF.

Målvakter





Jakob Tånnander

Född: 10 augusti 2000 (19 år)

Klubb: Lunds BK.

19 spelade matcher och 19 starter. Ett gult kort. Kom till Malmö FFs U19-lag 2015 och har sedan 2017 varit utlånad och har tillbringat de två senaste säsongerna i Lunds BK.

Felix Jakobsson

Född: 16 september 1999 (ålder 20 år)

Klubb: Torns IF.

16 spelade matcher. 15 starter och 1 inhopp.



Kom till Torns IF inför 2019-års säsong efter att ha spelat juniortiden i Landskrona Bois, men kom inför säsongen från Eslövs BK i division 3 där han spelade i två år.

Försvarare





Carl Thulin

Född: 5 juli 1999 (20 år)

Klubb: Eskilsminne IF.

20 spelade matcher. 18 starter och 2 inhopp. 0 mål och 3 gula kort. Utlånad från Helsingborgs IF under säsongen, och har även spelat två matcher för HIF under säsongen i allsvenskan.









Alexander Almqvist

Född: 20 april 2000 (19 år)

Klubb: IK Oddevold.

24 spelade matcher. 23 starter och 1 inhopp. 0 mål och 4 gula kort. Kom till IK Oddevold inför 2019-års säsong efter att ha spelat seniorfotboll i fyra år i Skoftebyns IF.





Jake Weisbrod

Född: 19 maj 2000 (19 år)

Klubb: IK Oddevold.

25 spelade matcher. 25 starter. 2 gjorda mål och 6 gula kort. Utlånad från IFK Göteborg efter att ha tillhört IFK Göteborgs ungdomslag senaste tre åren.





Anton Nilsson

Född: 17 juni 1999 (20 år)

Klubb: Tvååkers IF.

22 spelade matcher. 14 starter och 8 inhopp. 1 mål och 2 gula kort. Kommer från de egna leden i Tvååkers och tillhört A-laget sedan 2017-års säsong.





Adrian Petersson

Född: 2 mars 2000 (19 år)

Klubb: Åtvidabergs FF.

23 spelade matcher. 23 starter. 0 mål och 7 gula kort. Kommer från de egna ungdomslagen i Åtvidabergs FF. Har även gjort 11 matcher i Superettan med ÅFF.

Mittfältare





Casper Seger

Född: Sep 16, 1999 (20 år)

Klubb: Eskilsminne IF.

18 spelade matcher. 15 starter och 3 inhopp. 2 mål och 4 gula kort. Har tidigare varit utlånad från Helsingborg, till olika lag bland annat Ängelholm, men gick permanent till Eskilsminne inför 2019-års säsong.





Filip Olsson

Född: 24 april 1999 (20 år)

Klubb: Landskrona BoIS.



29 spelade matcher. 23 starter och 6 inhopp. 3 mål och 3 gula kort. Spelade som junior i Landskrona innan han spelade två år i division 3 med Eslövs BK innan han återvände till Landskrona inför 2019-års säsong.





Adam Lindgren

Född: 12 december 1999 (19 år)

Klubb: Tvååkers IF.

20 spelade matcher. 14 starter och 6 inhopp. 3 mål och inga gula kort. Tillhört Tvååkers A-lagstrupp sedan 2017 och kommer från Tvååkers egna led sedan tidigare.





Elmar Abraham

Född: 1 mars 1999 (20 år)

Klubb: Skövde AIK.

21 spelade matcher. 11 starter och 10 inhopp. 1 mål, 1 gult kort och 1 rött kort.

Har tillhört Skövde AIK i två år efter att tidigare representerat Skövde United FC och IFK Skövde FK sedan tidigare.

Adam Egnell

Född: 30 september 1999 (20 år)

Klubb: Åtvidabergs FF.

23 spelade matcher. 16 starter och 7 inhopp. 3 mål och 1 gult kort. Kom inför säsongen från Motala AIF FK efter att ha gjort tre senior säsonger i division 2-laget.

Kevin Jensen, Landskrona Bois© Bildbyrån



Kevin Jensen

Född: 15 juni 2001 (18 år)

Klubb: Landskrona BoIS.

25 spelade matcher. 19 starter och 6 inhopp. 8 mål och 0 gula kort. Fostrad i Landskrona BoIS och gjorde sin andra A-lags säsong 2019 efter att ha gjort sex matcher i superettan 2018.





Jacob Ondrejka

Född: 2 september 2002 (17 år)

Klubb: Landskrona BoIS.

23 spelade matcher. 14 starter och 9 inhopp. 1 mål och 0 gula kort. Även han fostrad i Landskrona BoIS. Gjorde sin första A-lagssäsong 2019. Yngst av alla i spelare morgondagens stjärnor.

Anfallare







Teddy Bergqvist

Född: 16 mars 1999 (20 år)

Klubb: Kristianstad FC.

29 spelade matcher. 29 starter. 11 mål, 2 gula kort och ett rött kort.

Moderklubb: Eriksfälts FF. Har länge tillhört Malmö FF och varit utlånad till ett par olika klubbar. Innan han lämnade MFF för Kristianstad på permanent basis inför 2019-års säsong.





Max Olsson

Född: 20 april 1999 (20 år)

Klubb: Åtvidabergs FF.

29 spelade matcher, 21 starter och 8 inhopp. 4 mål och 3 gula kort. Kom från Lunds BK till Åtvidaberg inför 2019-års säsong.