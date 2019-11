LÜHR hoppas Djurgården agerar - ''Jag hade släppt Buya''

Allsvenskan är över. Nu riktas blickarna mot 2020.

FD:s krönikör Mathias Lühr tycker Djurgården borde gå för Magnus Eriksson.

- Eriksson är ett klokt val, som jag ser det. Bra attityd och vassa spetsegenskaper, det kan trumma upp mästarna nästa säsong, säger Lühr.



Den allsvenska säsongen bjöd på historisk dramatik i såväl toppen som botten.

Djurgården knep SM-guldet.

Gif Sundsvall och AFC Eskilstuna trillade ur.

Kalmar kvalade sig kvar mot Brage.

Mjällby vann superettan och avancerade upp.

Varberg tog andraplatsen, därmed gör hallänningarna sin första säsong i den högsta serien.



Där har vi förutsättningarna kring allsvenskan efter säsongsslutet. Sedan några dagar tillbaka så tilltar nu Silly season allt mer och klubbarna positionerar sig inför kommande januarifönster. Under gårdagen kunde FD avslöja Hammarbys intresse för Dino Islamovic.

I dag en annan spännande nyhet, den om samtal mellan Djurgården och Magnus Eriksson.



FotbollDirekts Mathias Lühr har svarat på följande frågor.



AIK hamnade utanför topp-3. Kan det i någon mån vara det minsta positivt för AIK att ta ett "sabbatsår" från Europa och bara satsat på allsvenskan?

- Positivt för att det blir enklare att kanalisera fokus under kommande säsong. Men jag är en miljon procent säker på att AIK kommer gå stenhårt för Europa genom Svenska Cupen. Det såg man i gruppkvalet mot Enskede, där man mönstrade ruskigt stark lag. Europa betyder potentiella jätteinkomster och de vill AIK desperat åt för att inte tappa ännu mer på Malmö FF, först och främst

SM-guldet till Djurgården. Hur bör man rusta inför nästa år? Vilka spelare vill du se förstärka? Vilka "måste" man behålla?

- Andas lugnt, har jag sagt och skrivit tidigare. Hur mycket man än rustar så kommer Malmö FF vara guldfavoriter nästa säsong, så Djurgården bör sitta lugnt i båten och verkligen vara noggranna med de nyförvärv man plockar in. Truppen är solid, kan uppenbarligen överträffa sig själva så det finns ingen anledning att gå bananas. Magnus Eriksson vore i och för sig inte så dum att få in som spets och inspiration på planen.



Magnus Eriksson säger du, borde Djurgården satsa allt på ett kort och gå för honom?

- Det här har varit en pågående story under en längre tid, och det finns en anledning till det: Djurgården och Magnus Eriksson är en bra kombination. Hade jag varit Bosse Andersson så hade jag släppt Buya Turay (om inte nån typ av oväntad superrea dök upp på marknaden) - och fokusera på en annan spets att kombinera med Emir Kujovic och en förhoppningsvis mer utvecklad Edward Chilufya. Då är Eriksson ett klokt val, som jag ser det. Bra attityd och vassa spetsegenskaper, det kan trumma upp mästarna nästa säsong.



Hammarby snuddade vid Lennart Johanssons pokal. Kan vi förvänta oss ett Hammarby som slutar topp 3-lag, låt oss säga, kommande fem säsonger? Är Bajen så stabilt idag?

- Om vi ställt samma fråga om AIK efter säsongen i fjol så hade vi alla (eller i alla fall många) vrålat “ja”. Så kom de fyra i år och frågetecken lyfts kring AIK:s trupp och framtid.

Hammarby bygger något spännande, och kommer säkert kunna vara med och slåss om SM-guldet de närmsta åren, men det kan gå oerhört fort i fotboll och där måste det finnas en ödmjukhet.

Finns det något annat än att Mjällby och Varberg blir slagpåsar? (Motivera gärna). Hur ser ni på dessa nykomlingar?

- Njae, både spelar på gräs (fråga Bajen vad de tyckte om det i år) och inget av lagen har något att förlora.

Chanserna liknar väl de som Falkenberg har, och sen finns det alltid något lag som kan sladda nedåt, till exempel Sirius.

Vilka tre större spelare tror du är närmast att lämna allsvenskan?

- Oj, svårt. Bajen-duon Muamer Tankovic och Alexander Kacaniklic är ju båda i bra åldrar och står för viktig offensiv spets. Sead Haksabanovic är “bara” på lån till IFK Norrköping, men hösten var så bra att det borde finnas alternativ utomlands.

Men jag säger Blåvitts Giorgi Kharaishvili, som jag tycker är en komplett lirar i dag.

Mot slutet av året lossnade det för Jimmy Thelin och Elfsborg. Är det pånyttfödda boråsare vi får se nästa år?

- Jag hoppas det, för det behöver allsvenskan och det behöver Borås.

Jag gillade förändringarna man gjorde under hösten och plötsligt så kändes det intressant att följa Elfsborg igen. Men en höst, är en höst, är en höst - och det gäller att göra det från början 2020.

Det stormade kring MP som fick lämna Kalmar med bitter eftersmak. Har "MP" bränt sina broar i den svenska fotbollen nu eller kan vi få se honom i ännu en allsvensk klubb?

- Jag tror definitivt att det har skadat hans namn som tränare i Sverige, och då kanske främst i de större klubbarna där Pehrsson nog helst vill vara.

Men vi vet också att många hinner glömma och personer kan förändras med tiden, och därför ska man inte utesluta någonting. Magnus Pehrsson är en intelligent fotbollstränare, han är vältalig och engagerad. Varför han inte får det att flyga (vet att han tog SM-guld med Malmö FF, det är jag inte man att svara på.