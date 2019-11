Stort ögonblick för AIK-talangen: "Första gången - Nabil ville det"

Det var utklassning på Friends i går där AIK besegrade Enskede med hela 7-0. I slutet av matchen fick Gnaget sin andra straff. Kolbeinn Sigthorsson hade kort tidigare missat sin och vid ställningen 5-0 klev i stället 19-årige Bilal Hussein fram. Hur kallt som helst rullade mittfältaren in sexan och det såg ut som att han slagit en och annan straff genom åren- men så är inte alls fallet.- Min första straff, första gången på seriös nivå. Jag slog straffar som liten, men inte på match liksom, säger Hussein till FD och berättar vidare:- "Sigge" missade ju och Nabil (Bahoui) sa till mig att jag skulle ta straffen, han ville det.- Jag tänkte att målvakten skulle tro att jag ville skjuta i samma hörn som "Sigge" så jag la den i andra i stället. Det var lite matematiskt spel där, psykologi, konstaterar talangen och skrattar.

För FotbollDirekt berättade gårdagens hattrickskytt Tarik Elyounoussi att han inte utesluter att skriva på nytt kontrakt med AIK. En som gärna vill att norrmannen stannar är just Bilal Hussein.- Jag vill verkligen det. Han är mycket viktig så om det går vill jag att han ska stanna!I fjol gjorde Hussein en allsvensk match under sin debutsäsong. I år blev det däremot hela 16 framträdanden i seriespelet, varav tio från start. Svenske U21-landslagsmannen är nöjd på ett personligt plan.- Jag har tagit stora kliv och fått spela mycket. Jag har visat mina kvaliteter.