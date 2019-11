Jag vet inte om jag är så överväldigad av insatsen.

Desto mer imponerad jag över Kalmar FF:s sätt att ta sig samman, åka till Borlänge och gediget spela sig till ett läge som ska ge en allsvensk plats 2020.

Inget är över efter rond 1 av det allsvenska kvalet.

Men IK Brage, som efter galen dramatik säkrade kvalplatsen i Superettans sista suck, har ena knät i canvasen och Kalmar FF står böjda över utmanaren för att utdela en avgörande knockout hemma på Guldfågeln arena nu på söndag.

0-2 var ett drömresultat för vikarierande (?) tränaren Jens Nilsson, som hade råd att vila en sliten Rasmus Elm på bänken i 60 minuter.

Det var ett bragdartat resultat för en förening som kom till Domnarvsvallen omskakat av turbulens, kritik och svaga matcher.

Starkast i stormen stod nu lagkapten Viktor Elm.

Lagkaptenen var inte bara härföraren på det frusna konstgräset i Borlänge, det var också mellanbroder Elm som samlade trupperna för samkväm i det egna hemmet inför onsdagen och fick laget att ruska av sig en del av resterna från Magnus Pehrssons avhopp och en kvalplats som kunde ses som ett gigantisk misslyckande.

Det var LAGET Kalmar FF som dök upp den här kvällen, och det var LAGET Kalmar FF som reste hem med ett utgångsläge som är svårt att missa.

Viktor Elm tänkte inte låta något störa och utskällningen av Herman Hallberg, som höll på att dra på sig ett ilsket kort med en onödig eftersläng i slutminuterna, det kan bli en röd-vit klassiker.

0-1 kom i den 24:e minuten, då Geir Herrem svarade för sin första och kanske enda kvalitetsinsats (han slet, men det gjorde samtliga 22 man på planen) i matchen. Alexander Jakobsen misslyckades med en passning, men efter någon studs och ett hopslag så kunde Herrem raka in bollen bakom Peter Rosendal i Brage-målet.

Och med en halvtimme kvar så hittade Fidan Aliti in med en lång boll bakom ett passivt hemmaförsvar och den ständigt löpande Nils Fröling kunde till och med låta bollen studsa i offensivt straffområdet innan han på halvvolley smällde in bollen bredvid Rosendal.

Fröling är för övrigt väldigt enkel att tycka om, och måste vara en dröm att spela med sin uppoffrande inställning.

Kalmar FF har fortfarande mycket jobb kvar att uträtta under 2019.

90 minuters fotboll (minst), det vill säga.

Sen kan det verkliga arbetet inledas.

Men vi väntar några dagar med att ta tag i den framtidspucken.

Brage är ett rätt skönt spelande lag med ett par intressanta lirare i startelvan.

Christian Kouakou har hunnit bli 24 år.

Jag minns honom som en rätt lättviktig tonårstalang som AIK trodde massor på men aldrig riktigt släppte fram under ett par år i truppen.

Sen blev det svängen via Brommapojkarna, Nyköping - och nu IK Brage.

Och den Christian Kouakou vi ser i dag ska spela i allsvenskan, även om Borlänge-laget inte löser uppgiften nere i Kalmar på söndag.

Kraftfull, explosiv och fortfarande ett bra spelsinne och vass teknik gav 15 mål under säsongen i Superettan.

Nu var Kouakou ett par svaga avslut med yttersidan från att ge Brage ett okej utgångsläge i returen, men känslan är som sagt att han kommer ta ett kliv upp i divisionerna hur det allsvenska kvalet slutar.