FD-ELVAN: Guldhjältarnas vrål - men vilken uppstickare på topp

Efter varje omgång utser FotbollDirekts redaktion omgångens bästa elva: FD-elvan. Vilken formation den utgår från ändras beroende på vilka spelare som är de bästa spelarna.















Målvakt: Ihor Levchenko, AFC Eskilstuna (1)



***

OMGÅNG 30: 3-4-3Målvakt: Ihor Levchenko, AFC Eskilstuna (1)***

Försvarare: Eric Larsson, Malmö FF (2)Försvarare: Sebastian Eriksson, IFK Göteborg (1)Försvarare: Axel Björnström, IK Sirius (1)***Mittfältare: Alexander Kacaniklic, Hammarby IF (5)Mittfältare: Alhassan Yusuf, IFK Göteborg (3)Mittfältare: Astrit Ajdarevic, Djurgårdens IF (2)Mittfältare: Sören Rieks, Malmö FF (4)***Anfallare: Mohamed Buya Turay, Djurgårdens IF (3)Anfallare: Nikola Djurdjic, Hammarby IF (7)Anfallare: Nsima Peter, Falkenbergs FF (1)